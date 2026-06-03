煙波集團插旗嘉市檜意森活村本月開始營運 營造日本輕井澤慢活風

有「台灣小京都」美譽的嘉義市熱門景點檜意森活村，年初因原營運廠商檜村公司爆發財務問題及勞資爭議，主管機關阿里山林鐵文資處解約，收回園區運作，經公開招商評選程序，由知名觀光品牌煙波集團取得經營權，本月1日接管營運，為這座文化觀光地標揭開新篇章。

檜意森活村是全台保存最完整日式木造官舍聚落，也是嘉市最具代表性觀光景點之一，每年吸引大量國內外遊客，面對暑假旅遊旺季將到，煙波集團接手展開營運布局，目前維持既有營業模式，確保遊客權益與商家正常營運不受影響。煙波接手續聘原檜村公司3名駐點員工，派駐4名成員進駐管理，目前共7名工作人員負責營運。外界關心商家續約問題，阿里山林鐵文資處表示，煙波與園區承租店家及原檜村公司9家自營店開會協商。

阿里山林鐵文資處說，檜村委託營運標租案經評選，由煙波集團獲選最優勝廠商，6月接管經營，煙波取得2年7個月營運權，預計投入8021萬元營運及優化經費，提升園區整體服務品質與觀光競爭力。園區承租店家目前維持營運模式，不受經營權移轉影響。期待透過煙波品牌資源與市場行銷能力，活絡園區，帶動嘉義觀光產業升級。

煙波集團取得檜村經營權，以及毗鄰閒置15年的北門車站旁「麗星北門飯店」ROT經營權，飯店名稱更名為「煙波城行阿里山北門館」，預訂8月17日試營運，煙波集團表示，將以品牌導流為核心策略，串聯住宿、文化體驗、在地活動及周邊商圈資源，打造兼具旅宿、文化與休閒功能觀光新模式。檜村發展方向將參考日本輕井澤等結合自然、人文與慢生活的觀光城鎮經驗，透過歷史建築活化與品牌經營，打造兼具文化深度與休閒氛圍的慢活場域，讓遊客停下腳步，深入感受嘉義木都文化與生活魅力。