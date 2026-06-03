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盛夏未到…嘉義高溫飆破37.7度 2水庫合計蓄水量跌破700萬噸

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
截至目前，仁義潭與蘭潭水庫合計有效蓄水量約剩671萬噸，圖為蘭潭蓄水率剩16.84%，水情吃緊水位下降現況。記者魯永明／攝影
截至目前，仁義潭與蘭潭水庫合計有效蓄水量約剩671萬噸，圖為蘭潭蓄水率剩16.84%，水情吃緊水位下降現況。記者魯永明／攝影

盛夏未到，嘉義縣市提前迎來酷暑；年初以來降雨偏少，梅雨還未報到，嘉義縣市近期溫度不斷飆高，讓民眾大喊吃不消，也使水庫蓄水量持續下滑，水情備受關注。嘉義年初以來降雨少，極端氣候，高溫天數增加；嘉義氣象站監測，5月最高溫出現在竹崎鄉紫雲村測站，5月28日中午12時54分測得37.7度高溫，創下今年嘉義區最高溫紀錄。嘉市5月最高溫也達34.8度，炎熱程度較往年明顯。

中央氣象署昨天對全台12縣市發布高溫資訊，嘉縣列橙色燈號，嘉市發布黃色燈號，提醒民眾注意高溫帶來的健康風險。炎熱程度較往年明顯，高溫讓民眾感受到宛如盛夏般酷熱天氣，戶外活動人潮減少，民眾直呼白天外出短短幾分鐘就汗流浹背，「才6月初就這麼熱，真的快受不了」。

氣象署提醒，高溫容易造成熱衰竭、中暑等熱傷害，建議民眾避免非必要戶外活動，尤其上午10時至下午2時高溫時段。若須外出工作或運動，應做好防曬措施，隨時補充水分與電解質。此外，室內環境保持通風與涼爽，利用電風扇、冷氣或冰袋等降溫。高齡長者、幼童、慢性病患者、肥胖者、服用特定藥物者及戶外工作者等高風險族群，應留意身體狀況，避免長時間暴露高溫環境。

降雨少也讓嘉義水情吃緊。供應嘉縣市民生及工業用水的仁義潭與蘭潭水庫，蓄水量持續下降。水情燈號維持正常，水利署水公司加強監控供水節水。水利署透過曾文、烏山頭水庫及湖山水庫，聯合調度支援，將每日嘉義供水量控制在9萬噸以下，延長水庫供水。

截至目前，仁義潭與蘭潭水庫合計有效蓄水量約剩671萬噸，若非曾文、烏山頭及湖山水庫跨區支援，2水庫供水蓄水面臨更大壓力；氣象署預報，周五起鋒面接近，可望進入梅雨期，民眾盼梅雨為集水區帶來充沛雨量，降溫並為水庫解渴，紓緩水庫供水壓力。

截至目前，仁義潭與蘭潭水庫合計有效蓄水量約剩671萬噸，圖為蘭潭蓄水率剩16.84%，水情吃緊水位下降現況。記者魯永明／攝影
截至目前，仁義潭與蘭潭水庫合計有效蓄水量約剩671萬噸，圖為蘭潭蓄水率剩16.84%，水情吃緊水位下降現況。記者魯永明／攝影

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