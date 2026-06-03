盛夏未到…嘉義高溫飆破37.7度 2水庫合計蓄水量跌破700萬噸

各地天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天薔蜜颱風已遠離，西南季風進入南海，白天晴熱，要注意防曬、防中暑。大氣漸趨不穩定，今天山區午後偶有局部陣雨，明天山區午後的對流發展較強、擴及部分平地。今天北部23至37度、中部21至38度、南部20至39度、東部21至36度。

2026-06-03 05:34