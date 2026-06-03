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周五開啟降雨模式 賈新興示警台中以南：下周低壓帶+西南季風致強風雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨趨勢。圖／取自賈新興臉書
降雨趨勢。圖／取自賈新興臉書

周五起開啟降雨模式，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周一至下周五低壓帶加上偏強西南風影響最關鍵，各地天氣不穩定，局部陣雨雷雨伴強陣風，台中以南局部較大雨勢，特別注意安全。下周六至17日，持續觀察低壓帶・偏強西南風，降雨型態維持。

今明兩天高溫炎熱・賈新興表示，今天台東有局部火燒風發生的機率。明天，台中以南及南台東有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫雨。周五，受低壓影響 ，各地有局部陣雨。周六，嘉義以北及南投以南山區有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。周日，各地有局部短暫陣雨。

他說，下周一至下周五，受低壓帶及偏強西南風影響，各地天氣不穩定，有局部陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，台中以南並有局部較大雨勢發生的機率。觀察今天至明天，在南海海面上熱帶性低氣壓生成的機率，另外持續觀察下周六至17日，有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

天氣時序重點。圖／賈新興臉書
天氣時序重點。圖／賈新興臉書

TD侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
TD侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

賈新興 台中 台東

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