南部終於要下雨了 粉專曝南海低壓明起通過台灣 下周滯留鋒影響更顯著

目前南海季風低壓正逐漸發展中，在副熱帶高壓導引下，將朝東北移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲數值模式模擬，這個系統將在明天至周六午前期間，通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽，之後進入台灣東部海域，並持續往東北方向移動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南海低壓在往台灣靠近的過程中，仍有稍微增強的空間，有機會發展為熱帶性低氣壓。至於是否進一步成為颱風，目前看來仍有一定難度，主要原因在於系統本身環流結構較為鬆散，加上可供發展的時間有限，因此整體發展條件並不算理想。若環流整合速度超乎預期，也不能完全排除進一步發展的可能性。

在低壓通過期間，台灣周邊水氣豐沛，大氣環境不穩定，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地多雲到陰天，不定時有短暫陣雨或雷雨。尤其中、南、東部降雨時間較長、頻率較高，局部地區需留意間歇性較大雨勢及間歇強陣風。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二過後，涼暖空氣台灣上空交會，形成滯留鋒面，加上穩定且稍強的西南風輸送豐沛水氣，若目前模擬趨勢維持不變，台灣將有連續數天容易下雨，尤其中、南部地區受影響最為顯著，部分地區有機會出現持續性較大雨勢。6月中旬之前，若有安排重要活動、工作，務必多加注意天氣資訊。

󠀠對於近期水情仍偏緊張的地區而言，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，6月中旬以前的降雨，有望帶來一定程度的挹注，水情可望稍微獲得緩解。不過，目前鋒面位置、西南風強度及降雨熱區分布，都還存在變數，仍需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。