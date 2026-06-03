聽新聞
0:00 / 0:00
中南部水情有解？ 專家：周五低壓帶北抬 大量暖濕水氣輸送至台灣
今、明兩天，由於環境風場轉為西南風，水氣明顯增加，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，南部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；午後山區對流發展轉趨旺盛，雷雨範圍擴大，降雨強度也會跟著增強。
中南部水庫水情吃緊，民眾期待梅雨解渴。他說，周五至周日，南海低壓帶開始北抬影響，天氣更不穩定，環境水氣增多，降雨機率更為提高，全台降雨機率跟著增大。
他表示，在大的低壓帶中，也可能有較小尺度的熱帶擾動生成，甚至有再增強為熱帶性低氣壓的機會；現況初步評估，尚還不至於發展成颱。不過，由於其帶動整個西南季風增強，且持續將大量暖濕水氣輸送至台灣附近，也使得天氣更加不穩定，外出活動記得攜帶傘具。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。