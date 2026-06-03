今熱飆39度極端高溫 吳德榮：梅雨滯留鋒+西南季風漸成形 周五起變天

各地天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天薔蜜颱風已遠離，西南季風進入南海，白天晴熱，要注意防曬、防中暑。大氣漸趨不穩定，今天山區午後偶有局部陣雨，明天山區午後的對流發展較強、擴及部分平地。今天北部23至37度、中部21至38度、南部20至39度、東部21至36度。

天氣在後半周明顯轉變，吳德榮表示，周五至周日梅雨季第5波鋒面為滯留鋒，與西南季風配合的型態，將逐漸醞釀成形，逐步進入典型的梅雨旺盛期。因大氣很不穩定，易有中小尺度系統在附近被激發，應注意其所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，及致災雨。

他說，周五至周日，有局部陣雨或雷雨，強對流大部分在午後發展；周五另有強對流在南台灣發展的機率。下周一至下周五強對流則不僅只在午後，累積的雨量也更大，各地皆應特別注意。不過，愈接近期末模擬、模式的不確定性愈大，多雨型態持續幾天，各國模式並不相同，應繼續觀察。

至於颱風消息，吳德榮說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今年第6號颱風薔蜜在大阪南南西方近海，強度續減弱，向東北移動，今天白天暴風圈將掃過日本本州南部，晚起脫離日本。歐洲模式系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程、應特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。