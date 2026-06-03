獨居長者若失聯 破門陷入兩難

我國六十五歲以上長者逾四百五十萬人，內政部統計，近四成為一人戶或老老相顧，一旦在屋內生病或突發意外，外界難以及時搶救，孤獨死悲劇時有耳聞。就算鄰里發現異狀，又難以確認是否出事，該怎麼處理常陷入兩難。

高雄市鳳山區一處卅多年社區大樓，住戶以高齡者居多，曾有住戶久未現身，被發現時已在家離世。上月中該社區管理員三天沒見到某住戶，電話又聯繫不上，急著通報管委會，最後找來警方、里長協同請鎖匠開門，才發現是出國散心，虛驚一場。事後住戶不滿一度喊告，經溝通糾紛才落幕。

新北市社會局三重社福中心督導陳盈君說，要不要強行破門入內，確實會面臨兩難；有鄰居發現獨居長輩好幾天沒出門，層層通報里長、社會局，因社工聯繫不上其家屬，通報警方後找鎖匠陪同破門，但長輩已在屋內死亡，讓人唏噓。

不過，陳盈君說，也曾有社工擔心獨老安危，找警察及鎖匠破門關懷，最終發現對方已回南部，事後還衍生向里長等人求償案件，凸顯處理類似事件的複雜度。

台中市豐原區一名七十多歲阿嬤，鄰居三天沒看到人，里長發現屋內燈還亮著，連繫家屬未果，一度猶豫要不要破門，最後在屋外發現備用鑰匙，開門進入發現阿嬤卡在茶几與沙發中間奄奄一息，送醫搶救仍不幸離世。社皮里長涂力旋惋惜地說，「如果早點發現，或許能救回一命」。

不過，涂力旋說，也曾有鄰里反映另名獨老不見人影，聯繫不上家人，正要破門查看時，老翁家屬回電，原來只是去北部親戚家住了一周，「破門行動」緊急喊卡。

華山基金會嘉義縣朴子天使站長涂毅夆說，他固定載送服務長者回診或就醫，有名個性謹慎的長輩，每次出門都會再三確認行程，某天要接送就醫卻失去聯繫，到住家敲門也沒回應，找里長、鄰長協助破門後，長者在浴室跌倒出血，趴在地上起不來，由於患有糖尿病，螞蟻順著血液爬上身體，緊急送醫後救回一命。

涂毅夆說，相處久了就知道長輩的生活習性，只要稍有不同，就能從中察覺異常，這也是前往住家救援的第一個重要依據。