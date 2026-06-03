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急著救人 專家：別忘會同警方
獨居長者日增，「破門」是搶救人命或侵門踏戶？基層里長坦言，在生命與風險之間「有時候只能賭」。專家建議，若評估有生命危險，且長者、家屬都聯繫不上，破門前仍要會同警方等人，但面對健康長者通常不建議直接破門。
曾有破門救人經驗的里長說，事前需蒐集完整資料，才敢踩「破門」紅線，例如調閱社區監視器，確認多日未進出，門外有異味、屋內燈亮著等，如果是租屋族，還要聯繫房東；由於里長、社工都手無寸鐵，私闖民宅除法律糾紛，也有安全風險。
老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，社區互助是安全最後防線，但獨居長者與外界互動因人而異，若平時鄰里不來往，一旦失聯，第一時間往往難以察覺；剛退休的六、七十歲長者，對個人隱私要求較高，八旬以上因早期人際界線較模糊，但仍要尊重獨老個人隱私。
到底該不該破門？張淑卿表示，回歸高齡者對外的授權程度，有些長者與鄰居或居服員信任度高，甚至把鑰匙交給對方；另外可留意其日常互動，例如每天固定買早餐，一旦某日未現身，管理員便心生警惕多留意，可成為獨居長者的安全網。
三重社福中心督導陳盈君也表示，要破門進入獨居長者住家，要經多項準備，包括當里長通報時，須先確認長輩身體狀況，先聯繫其子女及親屬，若聯繫不上，評估恐有生命危急，才會透過警方及鎖匠破門；若面對健康長者，通常不主動破門。
嘉南地區華山基金會資深站長表示，除擔心烏龍判斷，也怕屋內有血腥場面，ＳＯＰ會通知轄區警消人員與村里長，同時在場才行動。
弘道老人基金會建議，可善用智慧科技，如智慧監測系統、智慧水電表，追蹤其日常動態，一旦異常可警示，搭配室內緊急求助按鈕，或智慧手表、穿戴式防跌偵測裝置，可成為守護獨居長者的利器。不過，社工強調，人際支持仍是重要的日常安全網，建立穩定的社會連結，對獨居長者相關重要。
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