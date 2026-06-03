專家：政府定位混亂 缺完整支持

日本早將團體家屋視為失智照護的重要主流政策，納入社區醫療整合體系，目前已逾一萬四千家，服務廿一萬六千多人，反觀台灣，目前僅四二二名失智患者住得進團體家屋，專家表示，問題在於缺乏完整支持制度，中央與地方對其定位混亂。

「如果政府根本不想讓團體家屋發展，乾脆直接講清楚。」天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會執行長黎世宏表示，團體家屋設置成本遠高於一般日照中心，每位住民需有獨立房間，另需規畫客廳、衛浴與公共生活空間，建置費用驚人，政府補助卻是少之又少。

黎世宏說，住宿型機構可獲政府高額補助，團體家屋卻僅限偏鄉或長照資源不足地區才能申請經費，「全台團體家屋都不足，為什麼只有部分縣市能申請？」

再者，入住團體家屋者多半已是中度以上失智患者，照護需求遠高於一般社區長者，需更多醫護人力，但限制更多，中央與地方對其定位混亂，依中央規定，屬於社區式服務，但不少縣市卻是比照機構式住宿服務管理，嚴查收費上限，讓業者無所適從。

立委劉建國表示，失智團體家屋不該被排除在長照制度之外，盼政府盡速納入長照給支付，建立穩定財源，並明確定位為「社區式照護」，而非住宿型機構，同時檢討收費天花板與租稅制度，給予合理生存空間。

業者希望政府將失智症團體家屋納入長照給支付制度，長照司指出，雖未納入給支付項目，但以獎助基準進行補助，包括開辦設施設備費、修繕費，並提供每月照顧服務費，按失智程度及福利身分別，最高每人每月補助一萬八千元，連同營運費補助、困難照顧獎勵津貼，補助最多約四九六萬元。