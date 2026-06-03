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最佳照護 失智團體家屋 一床難求

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
在失智症團體家屋，澆花是非常經典的「生活即復健」活動。圖／天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會提供
在失智症團體家屋，澆花是非常經典的「生活即復健」活動。圖／天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會提供

失智症團體家屋」（Group Home）被視為最佳失智照護模式，每單元僅收九名長者，多數為單人房，兼顧隱私與個別需求，然而國內推廣近廿年，迄今僅四十多個據點，失智住民僅約四百人，供不應求，眾多失智患者登記候補，等了好幾年才有床位。

新北市七張失智症老人團體家屋督導楊潔如說，「失智症團體家屋」強調小規模、家庭化、個別化照顧，讓長輩在熟悉、溫馨的環境中延緩退化、維持生活功能，許多家屬稱這是失智長者的「第二個家」。

「團體家屋係將角色還給失智長者。」士林靈糧堂社會福利協會副執行長李梅英說，團體家屋收住經醫師診斷為中度以上失智症（CDR 2以上）、具行動能力長者，不安排一制式課程，而是像在家生活，參與煮飯、洗衣、摺衣服、整理庭院等事務，因生活作息為最好的復能訓練，透過團體共同生活，可維持原有功能與生活能力。

楊潔如說，失智症無法逆轉，團體家屋核心目標並非治療疾病，而是透過「生活復能」，延緩功能退化，鼓勵長者持續動手、動腦，避免因長期被照顧而喪失原有生活自理能力。

楊潔如表示，許多失智長者在規律作息、熟悉生活的模式中維持現有功能，行為問題明顯減少，情緒變穩定，笑容變多，家屬得以從沉重的照顧壓力中獲得喘息，保有親情陪伴角色，而非被迫成為全天候照顧者。

在費用上，多數失智症團體家屋每月費用約在四萬至五萬元間，若入住者符合重度失智（CDR 3分）資格，一般戶每月可獲政府補助最高一萬二六○○元，若為中低收入戶，補助金額更高。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會執行長黎世宏估算，扣除政府補助後，團體家屋實際費用低於護理之家或住宿式長照機構單人房，且比聘請看護還要划算。再者專業醫事人員輪班照顧，讓家屬安心，但目前僅四百多個床位，排隊人數眾多，有時候補則等上好幾年。

失智症

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