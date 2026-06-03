聽新聞
0:00 / 0:00

廠商代刀 中榮挨罰神外住院停約3月

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中榮總今年初遭爆料，無照醫材廠商進入開刀房動手術，涉案的腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁等人遭起訴。

健保署依不實申請診察費及手術費，裁罰中榮神外住院業務自八月起停止特約三個月，楊、鄭二醫師也遭罰自八月起停約三個月、一個月。台中榮總表示，將申請「抵扣停約」，以免影響病患權益。

楊孟寅、鄭文郁遭爆料容留醫材廠商進入手術室動刀，台中地檢署二月初搜索楊、鄭與醫材廠商等人。檢方查出，二醫師放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給付醫師「公關費」，依醫療法等起訴五人，建請從重量刑。

台中市衛生局依醫師法規定，裁處楊孟寅、鄭文郁停業一個月處分，台中榮總依違反醫療法未盡管理督導之責，裁罰十萬元罰鍰；目前楊、鄭二醫師停業期已屆滿，仍在台中榮總執業。

楊孟寅、鄭文郁因涉嫌容留廠商在手術室，替十三名患者動刀，並且隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費十四萬餘元，依「健保醫事服務機構特約及管理辦法」，若不實申報健保費達十四萬元以上，可停約三個月；健保署裁處台中榮總，自八月起停止三個月處分，並追回不當申報費用、開罰總共累計八十多萬元。

台中榮總表示，院方上月底收到處分書，正研議是否申覆，院方已向健保署申請抵扣停約，就是以回溯方式，繳回前一年度三個月向健保申報的醫療費用，換取不暫停中榮神外住院業務健保特約，金額尚在計算中，以免影響民眾醫療權益。

該院神經醫學中心醫師認為，健保署若真的暫停神外住院業務，將波及要接受重大或特殊技術手術的病人，送中榮急診的急重症病人、因其他科別住院而突發腦出血的患者，也都會受到影響，此裁罰影響重大。

台中榮總 健保 健保署

延伸閱讀

中榮神經外科被罰停止住院3個月 醫憂波及急重症患者

陳堯俐非法仲介器官遭廢證 衛福部：除非「這情況」否則永遠不得從醫

醫美偷拍 衛福部公布首波17家違規診所

健康名人堂／三班護病比入法 醫療轉型「精實住院」新策略

相關新聞

雞婆藥師的送藥地圖／張鳳梅為偏鄉老小送藥 成社區健康顧問

「我55歲從醫學中心退休開藥局，是想趁還有體力的時候，做真正有價值的事。」這是62歲藥師張鳳梅退休走進社區藥局，投入偏鄉送藥、長照關懷與用藥照護的主因，她要用專業守護最弱勢的一群人。

獨居長者若失聯 破門陷入兩難

我國六十五歲以上長者逾四百五十萬人，內政部統計，近四成為一人戶或老老相顧，一旦在屋內生病或突發意外，外界難以及時搶救，孤獨死悲劇時有耳聞。就算鄰里發現異狀，又難以確認是否出事，該怎麼處理常陷入兩難。

急著救人 專家：別忘會同警方

獨居長者日增，「破門」是搶救人命或侵門踏戶？基層里長坦言，在生命與風險之間「有時候只能賭」。專家建議，若評估有生命危險，且長者、家屬都聯繫不上，破門前仍要會同警方等人，但面對健康長者通常不建議直接破門。

專家：政府定位混亂 缺完整支持

日本早將團體家屋視為失智照護的重要主流政策，納入社區醫療整合體系，目前已逾一萬四千家，服務廿一萬六千多人，反觀台灣，目前僅四二二名失智患者住得進團體家屋，專家表示，問題在於缺乏完整支持制度，中央與地方對其定位混亂。

最佳照護 失智團體家屋 一床難求

「失智症團體家屋」（Group Home）被視為最佳失智照護模式，每單元僅收九名長者，多數為單人房，兼顧隱私與個別需求，然而國內推廣近廿年，迄今僅四十多個據點，失智住民僅約四百人，供不應求，眾多失智患者登記候補，等了好幾年才有床位。

從 5 個日常生活細節，看見長輩容易被忽略的聽力變化

隨著生活步調加快，許多上班族與父母相處的時間，多半集中在週末聚餐、節慶返家或短暫通話中。也因為相處時間有限，長輩身上一些細微變化，往往容易被忽略。 電視音量越開越大、講電話習慣開擴音、聊天時常說「再說一次」、家族聚餐時逐漸變安靜，這些看似平常的生活片段，其實可能與聽力狀態改變有關。 聽力變化通常不是突然發生，而是在日常中慢慢累積。許多長輩即使聽得吃力，也不一定會主動表達，有時反而會用微笑點頭、安靜旁聽，或減少參與對話來掩飾。因此，家人的觀察往往是及早留意聽力健康的重要起點。 家人可從以下 5 個生活細節初步觀察： 一、電視音量越開越大家人覺得音量已經偏大，長輩卻覺得剛好。 二、對話中常說「蛤？」或「你再說一次」尤其在多人聊天或背景音較多時更明顯。 三、聚餐時變得比較安靜過去喜歡聊天，近期卻常只是微笑點頭。 四、講電話時習慣開擴音或常覺得電話另一端「講不清楚」。 五、回答內容與問題不太相符看似有聽見，但實際上可能只聽到片段內容，靠猜測完成對話。 這些狀況並不代表一定有聽力問題，但如果頻繁出現，建議可安排專業聽力檢測，進一步了解目前的聽力狀態。 個案分享：從聚餐沉默，到更自

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。