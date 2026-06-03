廠商代刀 中榮挨罰神外住院停約3月

台中榮總今年初遭爆料，無照醫材廠商進入開刀房動手術，涉案的腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁等人遭起訴。

健保署依不實申請診察費及手術費，裁罰中榮神外住院業務自八月起停止特約三個月，楊、鄭二醫師也遭罰自八月起停約三個月、一個月。台中榮總表示，將申請「抵扣停約」，以免影響病患權益。

楊孟寅、鄭文郁遭爆料容留醫材廠商進入手術室動刀，台中地檢署二月初搜索楊、鄭與醫材廠商等人。檢方查出，二醫師放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給付醫師「公關費」，依醫療法等起訴五人，建請從重量刑。

台中市衛生局依醫師法規定，裁處楊孟寅、鄭文郁停業一個月處分，台中榮總依違反醫療法未盡管理督導之責，裁罰十萬元罰鍰；目前楊、鄭二醫師停業期已屆滿，仍在台中榮總執業。

楊孟寅、鄭文郁因涉嫌容留廠商在手術室，替十三名患者動刀，並且隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費十四萬餘元，依「健保醫事服務機構特約及管理辦法」，若不實申報健保費達十四萬元以上，可停約三個月；健保署裁處台中榮總，自八月起停止三個月處分，並追回不當申報費用、開罰總共累計八十多萬元。

台中榮總表示，院方上月底收到處分書，正研議是否申覆，院方已向健保署申請抵扣停約，就是以回溯方式，繳回前一年度三個月向健保申報的醫療費用，換取不暫停中榮神外住院業務健保特約，金額尚在計算中，以免影響民眾醫療權益。

該院神經醫學中心醫師認為，健保署若真的暫停神外住院業務，將波及要接受重大或特殊技術手術的病人，送中榮急診的急重症病人、因其他科別住院而突發腦出血的患者，也都會受到影響，此裁罰影響重大。