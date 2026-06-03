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陳堯俐仲介赴陸移植 判刑2年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

中山醫學大學附設醫院前副院長陳堯俐二○一六年至二○一九年在彰化基督教醫院任職期間，與生技公司業者等人合作，有償仲介十名病人赴中國大陸換肝或換腎。彰化地方法院去年七月，依犯共同仲介器官移植、違反人體器官移植條例，判處陳堯俐有期徒刑二年，緩刑五年，罰金五百萬元。陳堯俐未上訴，全案定讞。

陳堯俐時任彰基器官移植中心主治醫師，曾發表彰化地區首例肝臟移植手術成功案例，名噪一時，吸引病患慕名求治。陳堯俐因醫療學術交流，結識中國山東青島大學附屬醫院器官移植中心、中國湖南省長沙市中南大學湘雅三醫院器官移植中心主任，並居間介紹認識從事生物科技業的黃男與其妻楊女。

陳堯俐二○一八年透過黃男仲介病患赴中南大學湘雅三醫院進行肝臟移植手術，病患術後死亡，家屬提出異議。彰化縣衛生局認定陳堯俐違反醫師法「執行業務違背醫學倫理」規定，移付彰化縣醫師懲戒委員會懲戒，但當時決議不予懲戒。

未料，陳堯俐與黃姓夫婦繼續合作，加上結識往來兩岸仲介器官移植的林姓女子，四人先後有償仲介十人到中國大陸移植肝臟或腎臟，換肝連同醫療、交通、食宿、仲介費合計每人五百萬至七百萬元，移植腎臟費用合計約三百萬至三百五十萬元，其中六人存活不到三年，甚至術後還沒回台即病歿異鄉，僅四人存活六至八年以上。

檢方調查，這十名赴大陸移植器官的病患中，有九人各支付陳堯俐九十萬元。彰化地檢署調查陳堯俐不法所得達一四八二萬元，彰化地方法院認為陳堯俐偵訊和審理期間均坦承犯行，審理期間自動繳回犯罪所得，判處九罪應執行徒刑二年，緩刑五年，陳堯俐未上訴。

器官移植 彰化 肝臟

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