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排隊等腎臟全憑運氣 只好自尋境外移植活路

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

因仲介病患至中國大陸器捐，知名換肝權威陳堯俐遭撤銷醫師證書。腎臟移植權威、器捐登錄中心前董事長李伯璋點出問題，政府不重視器捐，眾多尿毒症患者只能自尋活路，極少數獲另一半或家人捐腎，經濟狀況不錯者則設法境外移植，絕大部分病人只能終生洗腎。

器捐登錄中心最新統計，截至四月卅日，共有一萬一七一八人排隊等待器捐，其中以等待腎臟移植的患者人數最多，達八六二五人，但今年一至四月，捐贈個案僅五十五例。等待眼角膜移植人數一五三五人，捐贈個案一五五例。等待肝臟移植人數九三二人，捐贈個案廿六例。

李伯璋表示，排隊等候大愛器捐的人數眾多，但是器官來源有限，且從臨床經驗看來，不是排愈久，號碼愈前面，就能拿到優先排序，還需考慮基因配對等因素，等同於看運氣。曾收治一名尿毒症患者，在得知已有數千人排隊等待腎臟，能順利器捐的機率不到百分之一，在診間低頭啜泣，妻子當場決定捐腎救夫，兩人哭成一團，場面哀淒感人。

李伯璋指出，二○一四年以前，確實有不少國人因等不到器官，透過仲介，遠赴中國大陸接受移植手術。但二○一四年至今，大陸修改法令，嚴格要求器官捐贈、登錄等作業。再者，大陸經濟起飛，許多人付得起移植費用，國人即使想至當地接受移植，機會少之又少。

最近一兩年，還是有極少數洗腎患者在第三方單位安排下，至大陸接受腎臟移植。李伯璋說，一名經濟狀況不錯的台商個案去年在北京某家大型醫院接受腎臟移植手術，捐贈者為車禍身亡個案。術後回到台灣，在一家醫學中心接受追蹤治療，目前情況穩定。

「好的移植可以改變人的一生。」李伯璋呼籲，如果不是面臨生死存亡關頭，誰會願意花大錢，至境外接受器官移植。呼籲政府重視器官開源，讓捐贈制度更具彈性，藉此提升器官衰竭患者福祉，更能減少健保總額耗費，以腎臟移植為例，手術成功後，患者不必洗腎，可省下可觀的健保支出。

器官捐贈 李伯璋 中國大陸

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