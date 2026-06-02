乳癌篩檢仍有缺口 醫曝70歲以上患者逾1成確診已第4期

台灣乳癌篩檢率提升，近8成患者能在早期發現，5年存活率高達95%以上，但高齡族群仍是防治缺口，醫師指出，台灣晚期乳癌比例高於歐美國家，70歲以上乳癌患者確診時已屬第四期占比逾1成，與長者延誤就醫有關。

台灣乳房醫學會理事長、高醫大副院長陳芳銘表示，台灣每年平均新增1萬8000名乳癌患者，其中零期占15%至16%，第一、二期合計約占70%，第一期乳癌5年存活率接近99%，第二期也可達95%以上，幾乎可視為治癒；但到了第三期，5年存活率降至70%至80%，第四期不到50%。

陳芳銘指出，歐美國家第四期乳癌患者占比大多低於5%，台灣晚期乳癌比例高於歐美國家，尤其70歲以上族群第四期確診比例逾1成，許多長者因害怕就醫或不願增加家人負擔而延誤治療，確診時已是晚期。這也是政府近年將乳癌篩檢年齡由70歲擴大至74歲的原因。

「不能等到摸到硬塊才檢查」他表示，一、二期乳癌多沒有症狀，透過乳房X光攝影檢查，能找出微小鈣化點及乳房組織異常變化，零期乳癌尚未形成腫瘤，超音波未必看得到，但乳房攝影已能提前發現病灶，搭配超音波檢查，通常可偵測約1公分左右腫瘤，有助早期診斷。

他強調，維持健康體重、避免肥胖、戒菸及減少飲酒都能降低罹癌風險，規律運動也可降低約4成乳癌風險。

談到乳癌成因，陳芳銘說，約9成乳癌屬偶發性乳癌，與遺傳有關僅約1成，一般女性終生罹患乳癌風險約2%，不須預防性切除乳房，只有終生乳癌風險超過20%，或檢測出BRCA1、BRCA2等遺傳性乳癌基因陽性者，才建議考慮切除。

陳芳銘說，目前乳癌藥物皆可提升轉移性乳癌治療成效，病患都能獲得很長一段時間的控制，維持無惡化存活率，直到進入下一個新藥物療程，幾乎可當成是慢性病治療。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，新一代藥物ADC為乳癌患者帶來希望，尤其晚期或轉移性荷爾蒙陽性HER2弱陽性患者，平均可延長2年壽命，但卻未納入健保給付，每月須自費將近20萬元，「看得到新藥卻用不起」是比絕望更深的折磨，她呼籲政府完善健保給付制度。