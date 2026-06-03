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器捐陷供需失衡困境 醫界籲修法跟上現實

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國內器官捐贈供需長期失衡。圖為民眾簽署器捐同意書。本報資料照片
國內器官捐贈供需長期失衡。圖為民眾簽署器捐同意書。本報資料照片

換肝權威陳堯俐因仲介病患至中國大陸接受器官移植，被廢止醫師證書。器捐病主中心董事長李明哲表示，雖不支持仲介器捐，但國內器官供需失衡為不爭事實，以致境外移植成了器官衰竭病患的一線生機，除了撤銷醫師證書，殺雞儆猴外，政府應積極解決器官短缺困境。

李明哲指出，我國器官移植手術品質不錯，存活率高，相對安全，且健保全額給付，但仍有部分患者冒著生命風險，抱著大把鈔票至境外移植，「不是因為國外器官比較好，而是有內情存在」，器官供需失衡所致。

據估計，我國潛在器捐者人數每年約五千人，如其中一成人願意捐贈大體，可達五百人，但每年實際捐贈人數僅約一四○人，與潛在可捐贈五百人差距達三倍以上，原因在於法令無法跟上現實。

李明哲說，多數器官捐贈為病人死後的腦死捐贈，目前針對「心跳停止」類型器官捐贈（ＤＣＤ）相關配套措施及法律規範已不合時宜，應盡速修正，以期在符合醫療、法律、倫理等面向下，提升車禍意外身亡者器捐比率。此外，思考替代選項並加以推廣，例如人工心臟裝設，讓部分心臟衰竭患者可以不必換心。

「國內器捐環境在疫情後雪上加霜，非常險惡。」李明哲說，疫情期間因器捐流程受防疫措施限制，捐贈率極低，疫情後，回升狀況不如預期。要想提升捐贈比率，政府與民間應共同合作，除了加強宣導之外，衛福部需有所作為，考慮適度放寬活體捐贈資格。

「器捐供需問題有其結構性因素。」衛福部醫事司副司長劉玉菁說，人口高齡化，加上健保制度良好，醫療技術精進，讓病人存活時間愈來愈長，進而提高器官需求量。另一方面，器捐來源有限，現行規定，需生前簽署器捐意願，才認定器捐，而非國外默認器捐模式。

劉玉菁坦言，近年來政府積極宣導生命教育，推出「聲紋卡」，讓簽署者留下聲音，讓家屬在當事人過世後了解其器捐意願，但效果不佳。現階段希望透過修法，修正現行指引，釐清「心跳停止死亡器捐」細節，避免再度發生宜蘭去年因醫界、法界對器捐執行時機認知不同，所引發的爭議，讓車禍相關器捐流程更為順暢。

器官移植 器官捐贈 李明哲

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