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汽車毒駕擬罰12萬 最快年底實施

聯合報／ 記者孟嘉美王小萌／台北報導

毒駕事件頻傳，交通部擬修法重罰。交通部長陳世凱表示，汽車毒駕罰款將從現行三萬元，提高至十二萬元，機車毒駕則從一萬五千元，提高至九萬元；同車乘客知情下仍搭乘者，將處連坐罰，最高開罰一萬五千元，目標今年底上路。

根據警政署統計，今年一月至四月，已查獲四七二五件毒駕，較去年同期狂飆近三倍，平均每日發生近四十件毒駕案。

為此，交通部擬修正「道路交通管理處罰條例」，新制上路之後，吸毒者不管被抓時是否駕車，其駕照均會被吊扣或吊銷，且三年內不得再考取。法務部研議提刑法修正草案，將毒駕致死之刑責提高至五年至十二年。

不過民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，現行一般毒駕最重可以判到三年，但根據法務部的統計資料，近二年經法院審理的毒駕案件平均刑度僅三點四個月，絕大多數均得易科罰金，根本不用關。司法實務判決對於毒駕刑度極低，有大幅提高必要，不能再輕縱毒駕。國民黨立委洪孟楷也質疑，看似刑責加重，實則難以回應社會期待，主張毒駕致人於死，刑度最高應可判處死刑。

陳世凱則說，將修法加重毒駕的罰則，且採累進處罰機制，累犯罰鍰可持續加重，沒有上限。也就是說，汽車駕駛初犯即開罰十二萬元、機車駕駛九萬元。此外，也納入「共同乘車責任」概念，如果乘客明知駕駛人已經吸毒，仍然搭乘其所駕駛的車輛，最高可處一萬五千元罰鍰。交通部將於一個月內將修法草案送交行政院，轉呈立院審議。最快今年年底就能實施。

毒駕 陳世凱 交通部

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