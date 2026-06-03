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枯等梅雨 烏山頭水庫見底

聯合報／ 記者陳儷方孟嘉美／台北報導
台南烏山頭水庫旱象乾到見底，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得。記者劉學聖／攝影
台南烏山頭水庫旱象乾到見底，如今已出現大片乾裂庫底與裸露地形，連觀光船都卡在庫底動彈不得。記者劉學聖／攝影

梅雨季遲遲不來，南部水庫蓄水率拉警報，其中台南烏山頭水庫水位明顯下降，截至六月一日，蓄水率只剩百分之十四點六，大片庫底黃泥裸露，原本設置於水面的浮動式太陽能光電設施所有光電板及浮筒都接觸到底泥。水庫觀光遊艇也因碼頭水深不足，目前已暫停載客營運，觀光船卡在庫底動彈不得，旱象明顯。

經濟部昨召開內部會議滾動檢討水情及調度。水利署表示，由於南部農業用水已結束，僅剩公共與民生用水需求，依現有水量及調度方案評估，可穩定供水至六月底。

水利署副署長王藝峰表示，目前中北部水庫蓄水狀況良好，但雲林湖山水庫以南的水庫，因今年枯水期降雨明顯不足，蓄水率普遍偏低。其中，曾文水庫與烏山頭水庫先前肩負一期稻作灌溉任務，用水量大，導致蓄水量快速下降。不過，隨著一期稻作完成供灌，農業用水需求已告一段落，後續供水壓力明顯減輕。

外界關注曾文水庫蓄水率跌破百分之十，水情是否告急？水利署強調，蓄水率僅是參考指標之一，曾文水庫庫容規模龐大，即使蓄水率降至百分之十以下，實際可運用水量仍相當可觀，目前蓄水量仍有四千多萬噸。

氣象署表示，周五起，受到低氣壓擾動影響，各地都將轉雨。周日稍微緩和後，下周一開始，將迎接滯留鋒面加上西南風影響，陰雨綿綿會持續一整周，豐沛水氣讓全台雨時長、雨區廣。西半部地區與宜蘭雨量多，花東位於背風側，雨勢會少一些。

烏山頭水庫 曾文水庫 水利署

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