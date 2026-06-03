北部肉牛屠宰停擺 牛肉攤商：快沒貨賣了

北部屠宰產線出現缺口，北台灣溫體牛肉供應告急，有業者溫體牛供應足足少兩成，也造成中南部屠宰線壅塞，也因牛肉要運送來北部，路程多三、四小時，肉品鮮度也差了很多。業者直言，短期還能應變，長遠來看還是要盡快恢復，才能確保供貨品質穩定。

儘管農業部表示，我國牛隻均飼養於中、南部，於當地就近屠宰後再運送肉品至北部消費地，不認為牛肉會因此漲價，但批發業者並不認同。

台北市環南市場批發業者表示，目前北部暫時沒有牛隻屠宰線，購得的牛隻在中、南部屠宰後再運到北部販賣，中間的額外成本一定比在北部屠宰還要高，不認同農業部不會漲價一說，漲價恐怕是必然。

新北泰山區中港南路的「福伯食品有限公司」，今年三月遭檢舉私設專管排放屠宰牛隻後產生的廢血水，新北市環保局獲報到場，勒令業者停工。市府表示，福伯食品必須改善設施符合環保局規定才能申請復業，屠宰場的管理在農業部，業者申請復業後，農業局會再幫忙轉給中央審核。

「影響供貨真的滿嚴重，每天能賣的量，真的很吃緊。」牛肉攤商王銓國坦言，受到北部溫體牛屠宰線停擺，每天溫體牛供應足足少兩成左右，也因運輸成本，加上量少，不僅品質沒有過去新鮮，價格每斤也貴了一、二十元。

新莊「饗牛二館」專賣鮮牛火鍋，余姓業者說，福伯食品鋪貨範圍很廣，近期環南市場肉舖、溫體牛餐廳紛紛改採南部供貨，短期還能應變，長遠來看還是要盡快恢復，才能確保供貨品質穩定。

農業部畜牧司長李宜謙表示，將持續協助地方政府輔導屠宰落實汙染防治及現場管理。對於業者要求增設公有屠宰場的訴求，也將持續配合地方政府規畫進行輔導。