北部肉牛屠宰停擺27天 業者叫苦

我國肉牛產業因規模有限，中部以北只有新北市福伯食品有限公司、桃園雅勝冷凍食品公司兩家，核准屠宰牛隻，然而福伯、雅勝從今年三月起，就因違反相關規定，陸續停工，導致北部從五月初至今就沒有任何一條肉牛屠宰場，急得業者直跳腳，近期將成立自救會，呼籲政府盡速重啟北部屠宰線，並建置公有屠宰場，保障產業需求。

福伯今年三月因非法私設管線排放屠牛血水，遭新北環保局勒令停工，預計停工至九月廿六日；雅勝也在五月初因作業違規，配合主管機關稽查而自行暫停牛隻屠宰業務。由於北部牛屠宰場僅這兩家，加上兩家都是私人肉品屠宰與加工企業，再次凸顯公設屠宰場的重要性。

台灣肉牛產業發展協會理事長張志名表示，農業部說短時間內會先輔導肉牛業者把牛隻運往中南部屠宰，再運回台北，但這樣的成本太高，既沒利潤也要賠錢，政府如果有心要扶植肉牛產業，設置公有屠宰場可說是天經地義。

張志名也提到，福伯和雅勝兩公司的屠宰線已逾卅年，設備老舊多年未更新，以福伯為例，其牛隻屠宰線每日容許排水量大概只能消化十五頭，但是北部光每日屠宰量就達四十頭，當雅勝的牛隻屠宰線被關閉時，待宰牛隻就會全部由福伯接手，排水量能根本難以負荷，呼籲政府應想辦法輔導或進行排汙總量管制，避免後續被稽核就停線。

由於五月八日至今已逾廿天，北部屠宰線仍未重啟，溫體牛業者宣布近期將成立自救會。自救會發言人張雪靖表示，北部一直都沒有公辦的肉牛屠宰場，如今肉牛只能先在台中大安、雲林土庫兩屠宰場處理後再運往北部，但運輸、車輛與牛肉損耗等成本大大增加，光肉的處理就要好幾個鐘頭，再送到餐廳又要運輸時間，工作量幾乎要增加一倍，溫體牛如果沒有盡快處理並送到餐桌，風味和品質就會出現差別。呼籲政府成立公有的牛隻屠宰場，否則現在半個台灣找不到一條合法的屠宰線，讓人感到非常無力。