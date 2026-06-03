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熬夜傷害心血管 補眠也難救

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師
熬夜追劇或滑手機，不只影響精神狀態，也會對心血管系統造成負擔。本報資料照片
熬夜追劇或滑手機，不只影響精神狀態，也會對心血管系統造成負擔。本報資料照片

現代生活節奏快，許多人習慣熬夜工作、追劇或滑手機，認為只要隔天補眠就能恢復。但在心臟科門診中，長期熬夜者常見血壓升高、心悸增加，甚至誘發心血管疾病。熬夜不只是影響精神狀態，也會對心血管系統造成實質負擔。

人體有固定的生理時鐘，夜間是身體修復與休息的時間。正常睡眠時，副交感神經較活躍，心跳減慢、血壓下降，讓心臟得到休息。若經常熬夜，交感神經長時間維持興奮狀態，心跳加快、血管收縮、血壓上升，等於讓心臟持續處在高負荷工作狀態。

除了自律神經變化，熬夜也會影響內分泌系統。睡眠不足會增加壓力荷爾蒙如皮質醇分泌，使血糖上升，增加胰島素阻抗，進而提高肥胖、糖尿病與高血壓風險，這些都是心血管疾病的重要危險因子。

另一個重要機轉是慢性發炎。研究發現，長期睡眠不足會讓體內發炎指標上升，血管內皮功能變差，促進動脈硬化。換句話說，熬夜可能加速血管老化，增加未來心肌梗塞與中風的風險。

對某些人來說，熬夜易引發心律不整。特別是容易心悸、有心房顫動病史，或平時工作壓力較大者，熬夜加上咖啡因攝取，常成為誘發因素。臨床上常見患者在連續數日睡眠不足後出現心悸、胸悶或喘的症狀。

很多人以為假日補眠就能彌補，但補眠並無法完全逆轉長期熬夜造成的影響。規律作息比偶爾補睡更重要，建議成人每日維持6至8小時睡眠，盡量固定時間入睡；若工作無法避免晚睡，也應避免連續熬夜，減少消夜、高糖飲食與過量咖啡。規律運動則有助改善睡眠與心血管健康。

對已有高血壓、心臟病或糖尿病患者而言，睡眠更是治療的一部分。若經常失眠、白天嗜睡或夜間胸悶，應進一步就醫評估。

熬夜 心血管疾病

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