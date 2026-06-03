健康你我他／做農活看山海 對抗失智家族史

婆婆4年前以102歲高齡辭世，她在70多歲時被發現有失智症狀，但當時還沒有「失智症」這統一的醫學名詞。由於婆婆的生活單純，不喜外出，公公雖大她多歲但身心狀況還行，兩人相依相伴，生活仍能依時序前行。

後來我們請了外籍看護照顧婆婆，年輕的越南看護真的分擔了許多體力活；之後公公也需要專人照顧，因此又請一外籍看護照顧公公，直到公公98歲往生。此時婆婆已退化到重度失智，因符合規定，我們又請了一位外籍看護照顧婆婆，讓婆婆在家善終。

如今，先生來到當初婆婆發病的年齡，雖說兩人的生活模式相差甚遠，先生仍在工作且喜歡學習，但家族史、基因的魔咒仍不時在腦海浮現。當先生偶有認知失序（我習慣用「失序」來形容一些異於平常的行為舉止），而他又固執己見，難以溝通，和之前那溫文儒雅、幽默親和的他判若兩人時，我真的很擔心。

好在知道先生的夢想，我們在鄉下買了一間可以種菜、種果、養魚，爬山、看海的房子。假日來此度假做農活、做木工、踩縫紉機、醃製蔬果，過另一種忙碌卻歡喜的生活。我學會珍惜當下，並祈求老天賜我認知清明，當退化、老化纏身時會有病識感。