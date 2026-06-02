台灣漫畫家角川國際漫畫賽傳佳績 奪金銅等3獎

日本知名出版集團角川（KADOKAWA）主辦的國際漫畫競賽KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST日前公布得獎名單，台灣創作者表現亮眼，在來自118個國家及地區、1959件參賽作品中，共有3件作品獲獎，分別拿下金獎、銅獎及努力獎。

本屆競賽無台詞漫畫部門金獎由台灣漫畫家Eli Lin以作品「Cells Within the Body.」獲得；MurJi以作品Hitokuji獲得同部門銅獎；JASONZ則憑藉作品JOHNNYB. GOOD IS GONNA BE GOOD獲頒努力獎，展現台灣漫畫創作者的創意與實力。

評審團盛讚「Cells Within the Body.」是一部完美象徵「無台詞漫畫」所孕育出的優秀才能之作，最令人驚豔的在於其高超的敘事構成能力，讓人深刻感受到，漫畫最重要的並非台詞，而是「用畫面傳達故事的力量」。

文化部長李遠獲知台灣創作者在本屆競賽獲得佳績後十分高興，並向所有獲獎者表達誠摯祝賀。他表示，近年台灣漫畫在創作、出版及國際交流方面持續展現豐沛能量，創作者透過作品呈現台灣多元文化與創意特色，也逐漸獲得國際市場及讀者肯定。

駐日代表李逸洋也向3名獲獎漫畫家表達祝賀。他表示，透過優秀作品，將有助於更多日本民眾了解台灣並喜愛台灣。駐日代表處未來也將持續支持台灣藝術家及文化產業在日本發展，促進台日文化交流。

KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST旨在發掘全球漫畫人才，並提供進入日本漫畫市場的機會。金獎得主可獲得1萬美元獎金、銀獎5000美元、銅獎3000美元，金、銀、銅獎得主另可獲得KADOKAWA漫畫編輯部指派責任編輯提供創作輔導及編輯支援，協助朝商業連載及出版方向發展，並受邀赴日參加頒獎典禮。

此外，獲獎作品也將刊登於KADOKAWA旗下漫畫平台KADOCOMI，向全球讀者公開展示。

文化部駐日台灣文化中心表示，近年台灣漫畫持續受到國際關注，不僅屢獲日本及國際漫畫獎項肯定，也逐步拓展海外出版及版權合作機會。未來將持續深化台日漫畫交流合作，協助台灣漫畫拓展日本市場能見度，讓更多優秀創作者及作品被世界看見。