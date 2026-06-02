快訊

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

合作課程爆糾紛…尼泊爾瑜珈師控「只拿到1%收益」怒轟騙子 愛莉莎莎現身回應

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 這日起變天、下周迎梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

北市空品不良急啟動應變防制 環保局示警今明兩日狀況

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市AQI指標今日已大於150以上（屬對所有族群不健康之紅色等級），且會持續到今晚，指標汙染物為臭氧(O3)8小時。圖／北市環保局提供
北市AQI指標今日已大於150以上（屬對所有族群不健康之紅色等級），且會持續到今晚，指標汙染物為臭氧(O3)8小時。圖／北市環保局提供

北市環保局今天下午4點空氣品質指標(AQI)監測顯示，已大於150以上（屬對所有族群不健康之紅色等級）且會持續到今晚，指標汙染物為臭氧(O3)8小時。環保局依「台北市空氣品質惡化防制措施」SOP，啟動相關因應防制作為，改善空品惡化趨勢，保障民眾健康。

環保局表示，今日因西南風，西半部擴散條件普通，汙染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預估此汙染事件將維持至今日晚上。

環保局指出，今日中午開始臭氧(O3)濃度增加，北市中正、古亭站陸續達橘色提醒，至下午4點中正測站已達紅色等級。

北市各單位已啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、工廠自主管理等管制作為，並提醒市民做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護。

環保局另提及，依環境部預報，明日受西南風影響，西半部擴散條件普通，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，使臭氧濃度易上升，空品仍預報不良；環保局請市民朋友減少外出，如需外出請配戴口罩，同時減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。

環保局 北市 空氣品質

延伸閱讀

台北市空品連2天亮紅燈 環保局籲外出戴口罩

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 周五變天、下周迎梅雨

周五變天不排除又有颱風將生成 專家示警典型梅雨鋒面下周威脅全台

桃機航空噪音補助開放申請 5.5萬戶受惠最高領6萬

相關新聞

旅客注意！薔蜜颱風襲日 國籍航空明飛東京、名古屋部分航班取消

薔蜜颱風今已抵達日本九州南側，台灣虎航、華航、長榮航空明天飛往日本航線，包含東京、名古屋等部分航班取消或延飛。

陳堯俐非法仲介器官遭廢證 衛福部：除非「這情況」否則永遠不得從醫

換肝名醫陳堯俐涉夥同護理師、生技公司業者等，非法仲介9名等待器官患者，赴中國大陸接受移植手術，並從中收取高達1466萬元仲介費；衛福部今天依「人體器官移植條例」規定廢止陳堯俐的醫師證書，除非司法重新判決，有新的判定結果，否則陳堯俐未來...

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 周五變天、下周迎梅雨

還沒熱完！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（3）日天氣與今日相似，各地普遍高溫達31度至35度，桃園以北、彰化以南近山區及花東縱谷可能出現局部36度以上高溫。氣象署持續針對多地發布高溫燈號，提醒民眾做好防曬準備、避免熱中暑。

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

3-4月期統一發票中獎清冊出爐！財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎清冊，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎。其中千萬特別獎最低消費金額僅21元，幸運兒在台中大雅全家購買烏龍奶茶就抱回千萬元...

已追蹤38天…漢他疫情郵輪台灣接觸者2度採陰 最快6月7日解除監測

疾管署今日公布漢他病毒及伊波拉最新疫情監測進展，疾管署長羅一鈞表示，爆發漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」（MVHondius），台灣追蹤的接觸者至今健康狀況良好，歷經兩次抽血檢驗均為陰性，若未出現症狀，將於6月7日正式解除42天健康監測。

北市空品不良急啟動應變防制 環保局示警今明兩日狀況

台北市環保局今天下午4點空氣品質指標(AQI)監測顯示，已大於150以上（屬對所有族群不健康之紅色等級）且會持續到今晚，指標汙染物為臭氧(O3)8小時。環保局依「台北市空氣品質惡化防制措施」SOP，啟動相關因應防制作為，改善空品惡化趨勢，保障民眾健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。