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北市空品不良急啟動應變防制 環保局示警今明兩日狀況
台北市環保局今天下午4點空氣品質指標(AQI)監測顯示，已大於150以上（屬對所有族群不健康之紅色等級）且會持續到今晚，指標汙染物為臭氧(O3)8小時。環保局依「台北市空氣品質惡化防制措施」SOP，啟動相關因應防制作為，改善空品惡化趨勢，保障民眾健康。
環保局表示，今日因西南風，西半部擴散條件普通，汙染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預估此汙染事件將維持至今日晚上。
環保局指出，今日中午開始臭氧(O3)濃度增加，北市中正、古亭站陸續達橘色提醒，至下午4點中正測站已達紅色等級。
北市各單位已啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、工廠自主管理等管制作為，並提醒市民做好個人防護，敏感族群應減少戶外活動，必要外出時請記得配戴口罩做好個人防護。
環保局另提及，依環境部預報，明日受西南風影響，西半部擴散條件普通，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，使臭氧濃度易上升，空品仍預報不良；環保局請市民朋友減少外出，如需外出請配戴口罩，同時減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。
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