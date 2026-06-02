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器捐不受重視…醫曝病患妻悲痛捐腎救夫 抗排斥藥廠業務現出走潮

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
安器官移植名醫、中山醫大副院長陳堯俐涉仲介病患至中國大陸器捐，遭剝奪醫師身分，讓國內器官短缺議題浮上枱面。示意圖，本報資料照片。
安器官移植名醫、中山醫大副院長陳堯俐涉仲介病患至中國大陸器捐，遭剝奪醫師身分，讓國內器官短缺議題浮上枱面。示意圖，本報資料照片。

器官移植名醫、中山醫大副院長陳堯俐涉仲介病患至中國大陸器捐，遭剝奪醫師身分，讓國內器官短缺議題浮上枱面。腎臟移植權威、器捐登錄中心前董事長李伯璋指出，政府不夠重視器捐，只強調推廣安寧，導致器官趨於短缺，他曾遇過病人擔心等不到腎臟移植，在診間當即決定「捐腎救夫」；因器捐人數太少，抗排斥藥物用量受影響，藥廠業務也逐漸出走或在公司建議下轉職。

器官捐贈及登錄中心統計，截至今年4月30日，我國仍有1萬1718位病患等待器官移植，其中以等待腎臟者最多，達8625人，整體捐贈個案數卻僅267例。

「政府不重視器捐，僅重視安寧，最終可憐的是病人。」李伯璋指出，大愛捐贈器官等候不易，且不是排愈久愈優先，還需考慮基因配對情況等因素，等同需看運氣。某次他在診間，一位病人妻子聽聞丈夫腎臟衰竭，雖相當悲痛，仍當即決定捐腎救夫，不願丈夫苦等器官。他指出，臨床上認為「換腎比洗腎好」，經濟能力佳、希望身體健康的病患，多以換腎為首選，「在我國，弱勢病患只能選擇洗腎。」

因付出時間多，健保給付少，現行第一線移植醫師愈來愈少，已出現斷層，就連藥廠業務也出現板塊挪移。李伯璋指出，過去為推廣自家用藥，多家有抗排斥藥物的大型藥廠，都有業務專跑移植藥物，近年因每年新增移植個案實在太少，連業務員都已消失，出現出走潮，某位業務員「中年轉職」，在公司建議轉跑胃癌用藥，可見國內器捐風氣每況愈下。

李伯璋說，2014年以前，許多民眾等不到器官至中國大陸接受移植手術，但2014年至今，大陸改變法律、提升技術，現行對於器官捐贈、登錄均有嚴格要求，加上大陸經濟起飛，許多人付得起移植費用，也排入等待行列，我國民眾即使想赴大陸接受移植，機會也少之又少，病人逐漸轉向東南亞國家柬埔寨接受移植。

李伯璋指出，近期大陸持續發展器捐技術，連歐洲、美國學者都赴大陸參訪，為尋找器官來源也開啟基因改造豬隻器官移植研究，學術研究方面逐漸與國際接軌，「好的移植可以改變人的一生」，呼籲政府重視器官開源、讓制度更有彈性，提升病人福祉，也有助減少健保總額耗費，腎臟移植相較洗腎，可省下花費，可幫助減輕健保財務負擔。

器官移植 器官捐贈

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