快訊

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

合作課程爆糾紛…尼泊爾瑜珈師控「只拿到1%收益」怒轟騙子 愛莉莎莎現身回應

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 這日起變天、下周迎梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

影／華航全新787豪華經濟艙首度亮相 設計概念來自九份山城星芒

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航於 COMPUTEX Service Lounge 中首度公開全新 787 客機的豪華經濟艙座椅，董事長高星潢（前排左）、總經理陳漢銘（前排中）、台灣區處處長馮震宇（前排右）親自體驗。圖／華航提供
華航於 COMPUTEX Service Lounge 中首度公開全新 787 客機的豪華經濟艙座椅，董事長高星潢（前排左）、總經理陳漢銘（前排中）、台灣區處處長馮震宇（前排右）親自體驗。圖／華航提供

華航首次攜手外貿協會及GQ Taiwan在全球科技盛會COMPUTEX 2026合作，於6月2日至5日在台北南港展覽館二館登場，推出COMPUTEX Service Lounge，並於展區首度公開全新787客機的豪華經濟艙座椅，凡持有參展證、觀展實證QR code的與會者，即可搶先感受豪華經濟艙的舒適與質感。今天開展儀式上，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘親自到場支持。

華航表示，展期每天下午都會安排主題工作坊，透過航空職人分享與互動交流，推廣華航客、貨運服務的經營理念。此外，全新客機波音787機隊即將登場，客艙設計同步帶來嶄新面貌，延續華航一貫的東方美學底蘊，以家的溫度乘載在地獨特景致與人文意象，在熟悉之中創造驚喜。

華航 787 豪華經濟艙以「山城星芒」為設計概念，透過色彩、材質與光影層次的巧妙運用，展現在地人文與科技優雅交融，讓旅客在飛行中感受台灣城市的活力與溫度。

華航指出，全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，「山城夜境」椅套布隨光影流轉變幻猶如九份山城，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，在細節中優雅交融，展現出科技與人文並蓄的獨特樣貌。專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，象徵「事事如意」的祝福，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計貼心融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。個人影視系統配備15.6吋4K高畫質螢幕，同時領先業界推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，旅客操作更加直覺流暢，亦支援藍牙耳機配對，讓旅客能以熟悉的個人設備輕鬆享受機上影音內容。

華航今年全「心」升級豪華經濟艙產品，打造細緻尊榮的飛行體驗，包括白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等多項更貼心的服務，更提供等同商務艙的免費機上 Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。

華航也首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs及丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新機上旅行包（Travel Kit），展現不論是備品、餐飲及數位服務的全面優化，讓旅客從機場報到、登機到抵達，每一處細節都能感受到貼近商務艙的尊榮享受。

華航全新 787 客機豪華經濟艙設置 28 席座位，採 2-3-2 的座椅配置，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，展現出科技與人文並蓄的獨特樣貌。圖／華航提供
華航全新 787 客機豪華經濟艙設置 28 席座位，採 2-3-2 的座椅配置，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，展現出科技與人文並蓄的獨特樣貌。圖／華航提供

華航與 GQ Taiwan 於 COMPUTEX 2026 合作打造 COMPUTEX Service Lounge，董事長高星潢（左四）及總經理陳漢銘（右四）合影留念。圖／華航提供
華航與 GQ Taiwan 於 COMPUTEX 2026 合作打造 COMPUTEX Service Lounge，董事長高星潢（左四）及總經理陳漢銘（右四）合影留念。圖／華航提供

華航全新 787 客機豪華經濟艙專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間。圖／華航提供
華航全新 787 客機豪華經濟艙專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間。圖／華航提供

華航

延伸閱讀

華航787豪經艙首亮相！下半年先飛首爾、大阪 5大全新亮點一次看

影／華航電腦展搶商機 787豪華經濟艙現場亮相

長榮航空與外貿協會參展 COMPUTEX聯手拓展國際商機

長榮航空獲飛安最高評級 COMUPTEX展出豪經艙體驗

相關新聞

旅客注意！薔蜜颱風襲日 國籍航空明飛東京、名古屋部分航班取消

薔蜜颱風今已抵達日本九州南側，台灣虎航、華航、長榮航空明天飛往日本航線，包含東京、名古屋等部分航班取消或延飛。

陳堯俐非法仲介器官遭廢證 衛福部：除非「這情況」否則永遠不得從醫

換肝名醫陳堯俐涉夥同護理師、生技公司業者等，非法仲介9名等待器官患者，赴中國大陸接受移植手術，並從中收取高達1466萬元仲介費；衛福部今天依「人體器官移植條例」規定廢止陳堯俐的醫師證書，除非司法重新判決，有新的判定結果，否則陳堯俐未來...

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 周五變天、下周迎梅雨

還沒熱完！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（3）日天氣與今日相似，各地普遍高溫達31度至35度，桃園以北、彰化以南近山區及花東縱谷可能出現局部36度以上高溫。氣象署持續針對多地發布高溫燈號，提醒民眾做好防曬準備、避免熱中暑。

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

3-4月期統一發票中獎清冊出爐！財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎清冊，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎。其中千萬特別獎最低消費金額僅21元，幸運兒在台中大雅全家購買烏龍奶茶就抱回千萬元...

已追蹤38天…漢他疫情郵輪台灣接觸者2度採陰 最快6月7日解除監測

疾管署今日公布漢他病毒及伊波拉最新疫情監測進展，疾管署長羅一鈞表示，爆發漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」（MVHondius），台灣追蹤的接觸者至今健康狀況良好，歷經兩次抽血檢驗均為陰性，若未出現症狀，將於6月7日正式解除42天健康監測。

北市空品不良急啟動應變防制 環保局示警今明兩日狀況

台北市環保局今天下午4點空氣品質指標(AQI)監測顯示，已大於150以上（屬對所有族群不健康之紅色等級）且會持續到今晚，指標汙染物為臭氧(O3)8小時。環保局依「台北市空氣品質惡化防制措施」SOP，啟動相關因應防制作為，改善空品惡化趨勢，保障民眾健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。