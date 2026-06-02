台北市空品恐連2天亮紅燈 環保局籲外出戴口罩

台北市環保局今天表示，部分區域空氣品質不良，達到對所有族群不健康的紅色等級，明天預期會有相同狀況，提醒市民減少外出，若外出記得配戴口罩，做好個人防護。

依據環境部空氣品質監測網，台北市部分區域空氣品質指標在今天下午亮起代表對所有族群不健康的紅燈，台北市環境保護局隨後發布新聞稿表示，已啟動應變機制，包含加強執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查等。

環保局說明，今天因為風向影響，擴散條件普通，污染物較易累積，加上午後光化作用讓臭氧濃度上升，預估污染事件將維持到今天晚上，且依環境部預報，明天空品仍可能不良。

環保局提醒市民，今、明2天減少外出，如須外出請配戴口罩，並減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具，敏感族群及長者、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者應盡量避免在戶外從事劇烈活動。