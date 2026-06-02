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旅客注意！薔蜜颱風襲日 國籍航空明飛東京、名古屋部分航班取消
薔蜜颱風今已抵達日本九州南側，台灣虎航、華航、長榮航空明天飛往日本航線，包含東京、名古屋等部分航班取消或延飛。
台灣虎航宣布，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，航班出現異動，明（3日）取消航班包含IT216/IT217桃園往返東京羽田、IT200/IT201桃園往返東京成田；IT280/IT281高雄往返東京成田航班延後。
華航表示，明天CI100/CI101 桃園往返東京成田航班取消；CI220/CI221松山往返東京羽田、CI102/CI103 高雄往返東京成田航班延後；CI104/CI105、CI108/CI109 桃園往返東京成田航班放大機型。
長榮航空於官網公告，6月3日BR189東京羽田飛台北松山、BR191東京羽田飛台北松山等航班取消，BR192台北松山飛東京羽田班機也取消。
國泰航空則宣布，因受颱風薔蜜影響，日本航班出現異動，明天CX450台北-東京成田將延飛至17:05，CX451東京成田-台北將延飛至20:10。
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