旅客注意！薔蜜颱風襲日 國籍航空明飛東京、名古屋部分航班取消

疾管署今日公布漢他病毒及伊波拉最新疫情監測進展，疾管署長羅一鈞表示，爆發漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」（MVHondius），台灣追蹤的接觸者至今健康狀況良好，歷經兩次抽血檢驗均為陰性，若未出現症狀，將於6月7日正式解除42天健康監測。

2026-06-02 16:14