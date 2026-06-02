長榮航空獲飛安最高評級 COMUPTEX展出豪經艙體驗

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com，今天授予長榮航空飛航安全最高評級「7-Star PLUS」榮譽，該認證甫於去年推出，此次獲獎再次驗證長榮航空於飛航安全管理上的實力與專業榮獲世界級肯定。

AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七星等級評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，長榮航空已連續13年獲此殊榮。

長榮航空表示，此次進階版的「7-Star PLUS」是在既有七星等級安全評等基礎上，更進一步的升級認證，主要由AirlineRatings.com團隊執行航班匿名查核，真實反映乘客實際搭乘體驗，確認在所有項目指標均能一致展現穩定且卓越的表現。

AirlineRatings.com執行長Sharon Petersen說，長榮航空在整體稽核中展現出極高標準，尤其在起飛前作業程序及安全檢查方面，是目前觀察到最為嚴謹的航空公司之一，更令人印象深刻的是長榮航空在多個航班間維持一致的高標準表現，這是非常難得的，因『一致性』正是建立有效航空安全文化的關鍵核心之一。

Sharon Petersen表示，長榮航空長期維持優秀的零事故紀錄，已在業界享有高度聲譽，此次稽核結果也再次展現長榮航空作為全球最安全航空公司之一的地位。

長榮航空總經理孫嘉明表示，安全是長榮航空最重要且不可妥協的核心價值，長榮航空將安全理念深植於每位員工的DNA中，使團隊致力為每位選擇長榮航空的旅客提供最高等級的安全保障。

孫嘉明說，此次獲得AirlineRatings.com授予「7-Star PLUS」安全評級，是對整體專業團隊的肯定，未來長榮航空會持續投注百分之百的努力，為旅客打造更安全舒適的旅程。

另外，長榮航空今年再度參展COMPUTEX，除了在現場讓民眾體驗波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅，同時也展出長榮航空全新第四代「豪華經濟艙」座椅，讓民眾感受且比較不同的座椅設計。

長榮航空此次榮獲AirlineRatings.com頒發「7-Star PLUS」榮譽，是在其七星等級安全評級中的升級版，肯定長榮航空在飛航安全管理上的實力與專業。圖／長榮航空

長榮航空此次榮獲AirlineRatings.com頒發「7-Star PLUS」榮譽，是在其七星等級安全評級中的升級版，肯定長榮航空在飛航安全管理上的實力與專業。圖／長榮航空

長榮航空位於南港展覽一館4樓的Premium Lounge，現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，為觀展體驗增添更多驚喜與樂趣。圖／長榮航空