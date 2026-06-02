漁業移工零付費衝擊雇主 漁業署將研議配套

台美對等貿易協定簽署，將於3年內落實製造業及漁業移工「零付費」，外傳將衝擊台灣漁業，農業部漁業署今天澄清，會研議相關配套並避免相關費用不合理轉嫁船主負擔。

台美簽署對等貿易協定（ART），勞權保障也有合作共識，包含3年內禁止對製造業及漁業移工收取招募費；然而，這卻引發部分雇主及船主擔憂，恐衝擊漁業。

對此，漁業署今天發布五點聲明指出，外界傳言ART協定及漁工零付費政策將衝擊台灣漁業生存，甚至造成「滅台灣漁業」，與事實不符。

漁業署表示，ART協定有3年調適期，政府將持續與產業團體、勞動部及相關部會密切合作，在符合國際勞動人權標準及協定承諾前提下，研議相關配套措施，降低船主負擔及產業衝擊。

針對漁工招募費由雇主負擔原則，漁業署表示，將與勞動部共同釐清海外招募費用項目及成本結構，確保制度推動兼顧國際接軌與產業發展，避免相關費用不合理轉嫁船主負擔。

漁業署也表示，將配合推動直接聘僱機制，降低國內外仲介費用支出，同時透過產銷調節、品牌區隔及市場拓展等措施，維護漁民收益及產業競爭力。

因應近期中東情勢造成國際燃油高漲，為協助遠洋漁業穩定經營，漁業署指出，已推動遠洋漁業支持措施，針對持續作業或暫停作業漁船提供必要協助，減輕業者營運成本壓力。

漁業署強調，絕不會放任產業單獨面對轉型挑戰，將持續作為漁民及漁業經營者最堅實的後盾，確保台灣漁業永續發展與國際競爭力。