陳堯俐非法仲介器官遭廢證 衛福部：除非「這情況」否則永遠不得從醫

換肝名醫陳堯俐涉夥同護理師、生技公司業者等，非法仲介9名等待器官患者，赴中國大陸接受移植手術，並從中收取高達1466萬元仲介費；衛福部今天依「人體器官移植條例」規定廢止陳堯俐的醫師證書，除非司法重新判決，有新的判定結果，否則陳堯俐未來不只不能再從事臨床工作，也不得再參與國考重新取得醫師資格。

衛福部今針對陳堯俐案，祭出「最重」的廢除醫師證書處分，外界質疑，先前彰化縣醫師懲戒會針對陳堯俐案，僅開出六個月停業處分，兩者處分落差甚大。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部與彰化縣醫師懲戒會使用的法源並不同，衛福部是依照「人體器官移植條例」第16條規定辦理，針對仲介器官移植且情節重大的醫事人員，可直接廢止醫事人員證書；彰化縣醫懲會的停業處分是依循「醫師法」中「執行業務違背醫學倫理」相關規範，因此，絕對沒有「地方處分太輕、中央加重裁罰」的情形發生。

劉玉菁說，陳堯俐自2008年起涉嫌仲介9名台灣病患赴大陸接受肝臟或腎臟移植，向病患收取數百萬元不等費用，累計獲利超過1400萬元。檢方認定其長期從事非法仲介器官移植行為，違反「人體器官移植條例」，並批評其嚴重背離醫學倫理。

劉玉菁說，廢止醫師證書是對醫事人員最重大的行政處分之一，等同剝奪其執業資格，因此必須經過嚴謹審查程序。衛福部收到司法判決結果後，立即召開醫事審議委員會，討論是否符合「情節重大」要件，確認後才作出處分，相關裁處書已於五月底送達當事人。

至於廢止醫師證書後是否仍有機會可重返醫界，劉玉菁說，依現行制度，證書遭廢止後即喪失醫師資格，不得再從事醫療行為，也不具備重新報考醫師國家考試的資格。除非未來透過行政救濟或司法程序等，獲得不同判定結果，否則再也無法恢復醫師身分。

至於能否轉任醫學院教師、醫院顧問等職務，劉玉菁指出，若涉及必須具備醫師資格才能執行的工作，將無法從事，而僅執行教育或其他非醫療專業職務，則須視各主管機關及聘任單位規定而定。