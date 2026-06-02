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減肥最大盲點是體重下降卻流失肌肉 醫曝減脂全攻略遠離三高、慢病

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
土城醫院新陳代謝科主治醫師李宜螢指出，許多民眾對減重存有錯誤觀念，認為體重下降就是成功，卻忽略流失的可能是珍貴的肌肉。示意圖／AI生成
土城醫院新陳代謝科主治醫師李宜螢指出，許多民眾對減重存有錯誤觀念，認為體重下降就是成功，卻忽略流失的可能是珍貴的肌肉。示意圖／AI生成

減重時，你盯著的是體重計上的數字，還是身體組成的變化？土城醫院新陳代謝科主治醫師李宜螢指出，許多民眾對減重存有錯誤觀念，認為體重下降就是成功，卻忽略流失的可能是珍貴的肌肉。現代醫學強調「內臟脂肪」的威脅，這些堆積在內臟器官周圍的脂肪，不僅引發慢性發炎，更是三高、心血管疾病，甚至部分癌症的重要源頭。

李宜螢指出，臨床上評估個人狀況後，除了建立正確減重、減脂觀念，也適時搭配藥物輔助，協助降低代謝風險、逆轉健康危機。近年研究顯示，一款與人類GLP-1序列相似度高達94%的 GLP-1類藥物，有助體重管理，亦已被核准應用於心血管疾病與代謝性脂肪肝炎，凸顯現代減重策略已從單純「減重」，進一步邁向「代謝與器官保護」的整合治療。

以下透過5個QA說明健康減重的新策略：

Q：為何內臟、腹部脂肪是三高、慢病的元兇？

A：李宜螢指出，脂肪並非全然有害，但關鍵在於「位置」。正常脂肪應儲存在皮下組織，然而當脂肪過多，便可能堆積於器官周圍，形成所謂的「內臟脂肪」，堆在肝臟形成脂肪肝，堆積在心臟會增加心臟衰竭風險，堆積在血管則會發展為心血管疾病。

這類脂肪會產生「脂肪毒性」，持續釋放發炎物質，導致全身慢性發炎，進一步引發胰島素阻抗與代謝異常。長期下來，不僅增加三高風險，也會對心臟、肝臟、腎臟等重要器官造成傷害。

減重與減脂差在哪？為何中年減肥不能只追求體重下降？李宜螢表示，不少中年族群體重看似正常，實際卻體脂偏高、腰圍過粗，健康風險反而容易被忽略。脂肪集中在腹部，可能向上壓迫橫膈，呼吸道容易塌陷增加睡眠呼吸中止症風險；此外，脂肪過高也與乳癌、子宮內膜癌及大腸癌等疾病風險相關。

她指出，真正影響健康的並非體重本身，而是堆積在器官周圍的內臟脂肪。研究顯示，內臟脂肪會引發慢性發炎與脂肪毒性，導致胰島素阻抗，進而演變為糖尿病、高血脂、高血壓等慢性病。也因此，減重的品質比速度更關鍵。部分 GLP 1 藥物的研究顯示，在體重下降中，可有高達約 84% 來自脂肪的減少，代表較多減去的是與代謝風險相關的脂肪，而非肌肉，這樣的身體組成變化，對降低內臟脂肪與長期健康尤其重要。

因此，減重的核心是讓脂肪下降、肌肉保留，才是真正的健康減重。我們追求的是「合理速度的減脂」，配合運動保留肌肉量，因為肌肉能支撐身體、預防老年跌倒骨折。若單純追求體重下降而失去肌肉，身體會失去支持，代謝反而會變差。

Q：肥胖會讓心肌梗塞、腦中風、脂肪肝風險增加多少？

A：李宜螢指出，肥胖與多種重大疾病密切相關，尤其許多50歲族群常同時有脂肪肝合併三高問題，未來發生心血管疾病的風險將大幅提升。以血脂異常為例，許多患者即使外表不胖，仍可能因血脂過高而增加心肌梗塞與腦中風風險。這類風險往往在無症狀下累積，一旦出現胸悶或腦部缺血，往往已進入疾病階段。

此外，肥胖會導致血管阻塞，增加心肌梗塞與中風風險；脂肪堆積於肝臟，形成脂肪肝甚至肝炎；腎功能受損，心臟負荷增加，導致心肌肥大或心衰竭；腰圍脂肪過多也可能會向上擠壓橫膈膜，呼吸道容易塌陷，造成睡眠呼吸中止症；此外，肥胖與多種癌症（如乳癌、子宮內膜癌、大腸癌）相關，背後機制同樣與慢性發炎有關。

Q：為何更年期女性更容易胖？

A：李宜螢指出，更年期是女性體態改變的轉折點。李宜螢醫師指出，雌激素下降會導致整體代謝速度變慢，使脂肪更容易囤積，尤其集中在腹部與臀部。中年女性常伴隨久坐、運動量不足等生活型態，進一步加劇脂肪堆積。相較之下，同齡男性減重相對容易。

她提醒，更年期女性減重應特別重視兩件事：一是「增肌」，維持肌肉量以支撐代謝與行動能力；二是「防骨鬆」，肌肉不足容易增加跌倒與骨折風險。因此，與其單純追求體重下降，更應以「增肌減脂」為目標。

Q：瘦瘦針 GLP-1 如何改善肥胖、脂肪肝與三高？

A：李宜螢表示，近年廣泛使用的「瘦瘦針」 GLP 1藥物，不僅能幫助減重，更重要的是具備抗發炎效果，可降低脂肪毒性對心血管與肝臟等器官造成的傷害。她指出，器官保護的關鍵在於減少脂肪毒性與慢性發炎。

臨床研究顯示，使用GLP 1藥物可降低約20%的心血管疾病風險，三酸甘油脂下降約15%至22%，壞膽固醇下降約 3%，好膽固醇則可提升約3%至5%。李宜螢也分享臨床觀察，有患者使用GLP 1藥物約兩個月後，肝發炎現象即獲得改善，持續追蹤約半年，許多病患的肝功能可恢復至正常範圍。

事實上，目前兩款 GLP 1藥物在減重效果上相當，因此併發症的改善便成為選擇藥物時的重要關鍵。目前台灣已有一款與人類 GLP 1相似度高達 94% 的 GLP 1 類藥物，同時被核准用於體重管理、心血管疾病及代謝性脂肪肝炎治療，患者可依自身狀況與醫師討論合適的治療選項。

●臨床研究顯示GLP-1 類藥物的幫助：

•降低約20%心血管疾病風險

•三酸甘油脂下降15%-22%

•壞膽固醇降低3%

•好膽固醇提升3%-5%

•改善脂肪肝與肝發炎

●目前台灣已有與人體GLP-1相似度達94%的藥物（瘦瘦針），核准使用於

•體重管理

•心血管疾病

•代謝性脂肪肝炎

Q ：中年為何減肥不能追求速效？

A：快速減重會帶來「脂肪記憶」的反撲。當脂肪被迅速削減時，身體會啟動保護機制，促進進食本能想把脂肪補回來，李宜螢醫師提醒，其實減3%就會有反撲現象。此外，快速瘦身容易導致膠原蛋白流失、臉部凹陷，甚至因營養素攝取不足，造成肌肉流失與掉髮。

合理的減重速度應以每週0.5公斤為目標，一個月約減少2公斤。若能配合運動增加代謝，一個月減重4公斤已是上限。中年族群應將減重視為「長期抗戰」，透過調整進食順序與規律運動，穩定地逆轉糖尿病前期或高血壓等慢性病 。

●中年快速減肥易造成：

•肌肉流失

•掉髮

•膠原蛋白流失

•臉部凹陷

•代謝下降

一圖看懂「中年減肥最大盲點」。圖／元氣網製表
一圖看懂「中年減肥最大盲點」。圖／元氣網製表

減重

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