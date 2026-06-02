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還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 周五變天、下周迎梅雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
梅雨終於要來了，有望對南部水情解渴。圖／本報資料照片
梅雨終於要來了，有望對南部水情解渴。圖／本報資料照片

還沒熱完！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（3）日天氣與今日相似，各地普遍高溫達31度至35度，桃園以北、彰化以南近山區及花東縱谷可能出現局部36度以上高溫。氣象署持續針對多地發布高溫燈號，提醒民眾做好防曬準備、避免熱中暑。

薔蜜颱風目前在日本九州南側海面，於今日上午已轉弱為輕度颱風，最快明天就會降級成溫帶氣旋，已對台灣的天氣沒有影響。

黃恩鴻表示，明日全台各地多雲到晴、高溫炎熱。午後山區可能出現局部短暫雷陣雨，而受吹西南風影響，大台北平地、東北部地區與其他山區，會有局部午後雷陣雨。

不過陽傘很快要收起來換雨傘。周五、周六受小低壓擾動影響，全台各地皆會轉雨。周日雨勢趨緩一天後，換梅雨來報到。

下周一開始，受滯留鋒面及西南風影響，全台雨時長、雨區廣，這波水氣有望為中南部水情解渴。

黃恩鴻指出，雖然鋒面位置還有南北移動的空間，但基本上都會在台灣附近。預估西半部、宜蘭地區水氣最多、花東因為位於背風側會少一些。

氣象署 高溫 梅雨

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