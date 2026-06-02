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長榮航空與外貿協會參展 COMPUTEX聯手拓展國際商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空位於南港展覽一館4樓的Premium Lounge，現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，為觀展體驗增添更多驚喜與樂趣。圖／業者提供
長榮航空位於南港展覽一館4樓的Premium Lounge，現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，為觀展體驗增添更多驚喜與樂趣。圖／業者提供

長榮航空（2618）與中華民國對外貿易發展協會連續三年攜手合作，參與南港展覽一館/二館、台北世貿中心及台北國際會議中心盛大展出的2026年COMPUTEX台北國際電腦展。即日起至6月5日止，長榮航空「BizFam全球企業差旅回饋計畫」(以下簡稱BizFam)企業夥伴親臨南港展覽一館Premium Lounge，就能獲得專屬機票折扣優惠，並有機會獲得精美小禮及參加全球不限航點豪華經濟艙免費機票抽獎活動，為回饋長期支持本公司的民眾，凡是長榮航空無限萬哩遊會員或現場入會之民眾也有機會獲得精美小禮。

長榮航空位於南港展覽一館4樓的Premium Lounge，現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，為觀展體驗增添更多驚喜與樂趣！此外，長榮航空亦於台北世貿中心一館2樓同步展出全新第四代「豪華經濟艙」座椅，也邀請民眾蒞臨試坐，感受類比商務艙等級的座椅設計，享受五星級航空公司的服務品質。

長榮航空自2025年推出BizFam，成功協助各大企業導入並穩定運行，今年的平台功能再度進化，主推全新的企業購票系統，透過優化的直覺式操作介面，徹底免除過往繁瑣的購票流程，為商務人士打造更流暢、更便利的差旅行程管理服務。

長榮航空與外貿協會同樣擁有遍布全球的服務網路，透過雙方緊密合作，共同將台灣企業推向國際。COMPUTEX不僅為全球前三大電腦展之一，同時也是台灣向國際展現產業實力的重要平台，今年預計有超過1,500家來自不同國家的科技企業共襄盛舉。長榮航空藉此機會向全球商務夥伴介紹全新升級的BizFam，展現其深耕企業差旅市場與強化國際競爭力的嶄新布局，擴大爭取國際商務差旅的潛在市場，歡迎各產業的企業夥伴，共同推廣行銷、深化長期合作關係，攜手成為共築藍圖的堅實夥伴。

長榮航空不僅在COMPUTEX展現 BizFam過去一年來的精進成果，在北美航線也有更深化的布局，預計今年6月26日盛大開航「桃園－華盛頓特區」直飛航線，串聯台灣的AI科技實力與美國政治經濟中心，更完善美東市場的版圖，與既有的西岸與中西部航點，形成完整的跨洲連接飛航網絡，為雙邊商務往返提供更高效的移動選擇。

長榮航空 外貿協會

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