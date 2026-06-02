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是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐
3-4月期統一發票中獎清冊出爐！財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎清冊，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎。其中千萬特別獎最低消費金額僅21元，幸運兒在台中大雅全家購買烏龍奶茶就抱回千萬元；200萬元特獎最低消費則為13元，由新竹竹北全家購買食品的民眾中獎。
賦稅署指出，本期1,000萬元特別獎中獎號碼為「19531471」，共開出20張；200萬元特獎中獎號碼為「85941329」，共開出19張，中獎民眾可於6月6日至9月7日期間領獎。
從清冊觀察，千萬特別獎最幸運的小額消費出現在台中市大雅區，全家便利商店開出的21元飲品（烏龍奶茶）發票中獎；其次包括桃園大園7-ELEVEN購買45元飲品、苗栗中油加油69元，以及台南中華電信70元月租費等小額消費。
至於200萬元特獎部分，最低消費金額僅13元，由新竹縣竹北市全家便利商店開出的食品發票中獎；另有15元星巴克飲品、23元全家食品及25元飲品等小額消費幸運抱回200萬元。
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