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台灣表演團隊前進2藝術盛會 添歐洲台灣文化年亮點

中央社／ 台北2日電

法國外亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節將在夏天登場，文化部選送8部作品前往展演，有台灣原民、客家文化元素，也有作品探討當代議題，讓2026歐洲台灣文化年更具亮點。

文化部長李遠今天在行前記者會致詞表示，選送團隊赴外亞維儂藝術節與愛丁堡藝術節演出，這是培養台灣表演團體最重要的活動，很多團體都是因為透過這樣到國際舞台表演與國際接軌，漸漸壯大起來。

李遠提到，台灣與歐洲的交流因為歐洲台灣文化年活動到了最高點，預計今年將以2主題前往10個國家，其一為藝文展演，再來便是人權影展，「台灣很想透過一個共同的價值『人權』，把這樣的價值透過影展帶到全歐洲。」

李遠認為，近年他造訪歐洲的感覺是，歐洲對台灣的印象正在慢慢浮出水面，經貿、科技、半導體、醫療等，從模糊到凸顯，最後就來到文化。例如作家楊双子獲得國際布克獎，就讓英國人對於得獎作品「臺灣漫遊錄」產生興趣，透過表演也能辨認出台灣文化與其他文化的不同。

文化部以甄選機制支持及輔導台灣團隊赴歐參加外亞維儂藝術節及愛丁堡藝穗節2平台已近20年，今年選送外亞維儂藝術節演出團隊包含君舞蹈劇場「痕跡」、莊國鑫原住民舞蹈劇場「∞－無限循環」、種子舞團「低著的世界」及闖劇場「春之祭」。

其中可見台灣本土文化元素融入其中，像是「痕跡」藉身體回應客家文化記憶與日常儀式中沉潛的傳承與牽繫，還有「∞－無限循環」以阿美族豐年祭（ilisin）男子年齡階層制度為思維核心，探討舞蹈、秩序、群體與記憶之間的關係。

值得一提的是，外亞維儂藝術節今年邁入60年，法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安（JosuéSerres）表示，在每年吸引約160萬名觀眾情況下，今年應會有更多觀眾，過去台灣表演團隊演出都座無虛席，相信這是讓大家認識台灣文化的好機會。

預計於8月登場的愛丁堡藝穗節，台灣團隊將以台灣季（Taiwan Season）為品牌號召，代表團隊作品包含拾陸製作「生日派對」、麥藍堤亞舞團UnderMask、種子舞團「那面牆」及艸雨田舞蹈劇場「親密近地」。

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