已追蹤38天…漢他疫情郵輪台灣接觸者2度採陰 最快6月7日解除監測

疾管署今日公布漢他病毒及伊波拉最新疫情監測進展，疾管署長羅一鈞表示，爆發漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」（MVHondius），台灣追蹤的接觸者至今健康狀況良好，歷經兩次抽血檢驗均為陰性，若未出現症狀，將於6月7日正式解除42天健康監測。

羅一鈞指出，郵輪漢他病毒事件源於今年5月初爆發的跨國群聚疫情，世界衛生組織（WHO）建議相關接觸者須進行最長42天健康監測。台灣於5月3日接獲紐西蘭方面通報後，立即啟動追蹤機制，針對一名曾接觸確診病例的旅客展開健康監測與採檢。

「台灣是全球協助追蹤此事件接觸者的29個國家之一，待個案順利解列後，也將對外發布完整說明。」 羅一鈞說，該名接觸者自5月15日起接受加強版自主健康管理，期間兩度進行血液檢驗均為陰性，且全程未出現發燒、呼吸道症狀或其他不適。個案已觀察38天，若持續無症狀，將於6月6日午夜完成42天監測期，6月7日正式解除追蹤。