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上轉病人10年增30萬人次 地區醫院嘆分級醫療無效、病人「有去無回」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保會委員、社區醫院協會理事長朱益宏點出，實際由醫學中心「下轉」回基層的案件數，僅約2萬件，「病人轉上去之後，都有去無回。」圖／本報資料照片
健保會委員、社區醫院協會理事長朱益宏點出，實際由醫學中心「下轉」回基層的案件數，僅約2萬件，「病人轉上去之後，都有去無回。」圖／本報資料照片

衛福部健保署近期於健保會中公布最新分級醫療執行現況，115年1至3月份轉診案件數為81.4萬件，較106年增加30萬件，其中醫學中心申報轉診案件數最高，達35.2萬件。健保會委員、社區醫院協會理事長朱益宏點出，這些案件為醫學中心接受基層、區域醫院「上轉」案件，實際由醫學中心「下轉」回基層的案件數，僅約2萬件，「病人轉上去之後，都有去無回。」

衛福部在2017年起硬性規定醫學中心門診減量2%，朱益宏指出，政策效果在2018、2019年見效，醫學中心下轉病人幅度增加，足見政策可引導醫療行為，不過，後續新冠疫情爆發，醫院下轉病人情況逐漸轉淡，至今，醫學中心持續仍收治門診病人為主，住院病人數因護理人力不足，成長相當有限，門診病人卻持續以每年6％至8%以上幅度成長。

朱益宏指出，醫學中心門診案件數每年約3千萬件，下轉案件數至多10萬件，占整體比率僅約千分之至3，「比率非常低」，而診所一年上轉病人案件數約450萬件，病人事後下轉回診所者，僅約2萬件，表示轉診病人「有去無回」，上轉至醫學中心的病人，即使完成治療，後續仍維持在醫學中心追蹤，並未回到基層診所或地區醫院就醫，顯示分級醫療成效不彰。

隨護理人力缺乏，衛福部多項政策要求過去需住院的醫學中心病人，轉至門診治療，包括門診化療、門診靜脈抗生素注射（OPAT）等。朱益宏說，這類政策雖會導致醫學中心門診病人增加，但根據健保署統計，醫學中心門診病人，仍有高達3成為可下轉的慢性病人。基層無法處理的病人，自然會上轉醫學中心，因此政策毋須鼓勵上轉，反而是應鼓勵下轉，這部分政府尚未做到。

朱益宏指出，除透過個別醫院總額監控各家大型醫學中心，門診成長不可集中於穩定的慢性病、一般輕症外，也應思考持續透過對下轉病患給付加碼、上轉病人給付打折的方式，透過財務誘因引導分級醫療，且未來在醫學中心評鑑時，應強力要求，即使教學、研究成效佳，只要慢性病患者比率過高，就不可評為醫學中心，透過嚴格指標限制醫中門診人數，避免淪為「大型門診醫院」。

衛福部 分級醫療

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