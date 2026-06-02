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端午划龍舟包粽子 真實年代比屈原早

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龍舟示意圖。圖／AI生成
龍舟示意圖。圖／AI生成

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】提到端午節，從小到大聽到的標準答案多半是：愛國詩人、楚國大臣屈原因為擔憂國家命運而投汨羅江自殺，楚人划起龍舟尋找他的遺體，並且為了不讓江裡的魚蝦啃食投江的屈原，所以包粽子丟進水裡。

故事很感人，但是細想就知道很多細節都不合理，更絕對不是划龍舟與包粽子的真實歷史。

如果要尋找屈原遺體，划船就好了，為什麼要出動龍舟？如果要避免魚蝦啃食屈原遺體，投食物就好了，為什麼要包成粽子的形狀？對此，中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」發現，划龍舟與粽子的真實歷史，都跟古代百越民族的習俗有關，是為了要送走瘟疫以及向龍神獻祭，這些習俗的歷史比屈原的年代早很多。

目前可知把划龍舟、包粽子跟屈原扯上關係的最早文獻，是南北朝時期，南朝梁人吳均在《續齊諧記》中的記載，把吃粽子、划龍舟寫成是為了紀念屈原。

文史作家、台藝大教授賴祥蔚指出，有人以為把划龍舟、包粽子講成紀念屈原忠君愛國，是當時的統治階層，為了強調忠君愛國的思想。這也是誤會，因為《續齊諧記》不是什麼正經史書或是儒家思想的典籍，而是一本志怪小說。

《續齊諧記》的屈原故事版本後來會廣為流傳，除了統治階層與儒家喜歡之外，主要應該是文筆較好，而且一般民眾喜歡這個版本的故事。

划龍舟和包粽子的真實歷史，比屈原早更多，相關習俗在中國長江流域以及南方已經存在了上千年。

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端午節 粽子 划龍舟

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