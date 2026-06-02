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打擊樂新秀「為伍的節拍」 朱宗慶盼給年輕人舞台

中央社／ 台北2日電

來自朱宗慶打擊樂團2團的5位新秀，12日將於台北誠品表演廳舉行「5IVE：RE/BEAT為伍的節拍」音樂會；朱宗慶表示，年輕人只要給予舞台，自己就會成長。

音樂會記者會今天在國立台灣博物館南門園區小白宮舉行，羅曼嘉、葉立偉、陳咸任、劉昕樺、蘇威銓等5位演奏家，現場演出以色列作曲家湯摩‧亞里（Tomer Yariv）作品「印巴圖塔的旅程」五重奏版本，多變的節奏與靈動的旋律，洋溢青春的能量。

藝術總監朱宗慶致詞表示，回顧過去40多年來投入音樂教育的經歷，他發現給年輕人機會，就是讓台灣音樂生態持續積累能量，「年輕人永遠是一股希望的力量，你給年輕人舞台，他自己會成長，他自己會變化」，期許他們未來秉持信念，在音樂、教育及學術上持續做出貢獻。

朱宗慶打擊樂團團長盧煥韋表示，這將是一場凝聚汗水與充滿熱情的音樂會，這5位年輕演奏家從小歷經嚴格的訓練成長，每位都擁有獨當一面的技巧，加入樂團後彼此培養默契，在舞台上彼此信任、相互聆聽，自信站在舞台上，呈現令人驕傲的一面。

演出新秀劉昕樺致詞表示，過去在2團演出以兒童音樂會為主，這次少了角色設定及故事包裝，更多呈現出「我們自己的樣子」，發現5個人的想法、思考方式都非常不一樣，讓這場音樂會更加有趣且充滿挑戰。

葉立偉也分享，排練過程曾夢到被兩位指導老師喝斥而醒來，生怕如果沒練好這些曲子，這個夢會成真，因此排練特別認真。說完引來現場笑聲。

節目包括8首作品，從純古典樂曲改編、鼓類與鍵盤四重奏，選曲過程中，團員也與原作曲家互動。如美國作曲家史考特（Logan Scott）2025年才發表四重奏作品「方位」，對這場音樂會十分關注，並期待新版本的出現；亞里的「印巴圖塔的旅程」原為七重奏版本，5位新秀選擇作曲家親自演出的五重奏版本，作曲家獲知後，迅速提供樂譜。

朱宗慶

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