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仲介病患赴陸器官移植…台換肝名醫被廢止醫師執照 中市衛生局回應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
換肝名醫陳堯俐。圖／本報資料照
換肝名醫陳堯俐。圖／本報資料照

台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，遭廢止醫師執照。台中市政府衛生局今表示，醫事人員涉及仲介買賣器官或非法海外器官移植，情節重大者，中央主管機關得依法廢止其醫師證書。另依據「醫師法」規定，醫師如經廢止醫師執照，即不得再執行醫療業務。

衛生局說，為避免類似事件再次發生，將持續透過醫院督導考核、醫事人員法規宣導及醫療品質管理等機制，重申「人體器官移植條例」禁止器官買賣及非法仲介之規定，提醒醫療機構及醫事人員恪遵相關法令規範，強化醫學倫理與病人權益保障。倘查獲違反醫事法規情事，將依法嚴厲查處，以維護醫療秩序及民眾就醫安全。

衛生局指出，器官移植攸關生命倫理及人權保障，應遵循國內相關法令及國際倫理原則辦理，將持續與中央主管機關及醫療機構合作，共同維護合法、透明且符合倫理規範之醫療環境。

衛生局 器官移植 醫師 台中

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