長榮航飛航安全再獲權威肯定 榮獲「7-Star PLUS」

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於2日授予長榮航空（2618）飛航安全最高評級「7-Star PLUS」榮譽，該認證甫於2025年推出，此次獲獎再次驗證長榮航空於飛航安全管理上的實力與專業榮獲世界級肯定。

AirlineRatings.com執行長Sharon Petersen表示：「長榮航空在整體稽核中展現出極高標準，尤其在起飛前作業程序及安全檢查方面，是目前觀察到最為嚴謹的航空公司之一，更令人印象深刻的是長榮航空在多個航班間維持一致的高標準表現，這是非常難得的，因『一致性』正是建立有效航空安全文化的關鍵核心之一。長榮航空長期維持優秀的零事故紀錄，已在業界享有高度聲譽，此次稽核結果也再次展現長榮航空作為全球最安全航空公司之一的地位。」

長榮航空總經理孫嘉明表示：「安全是長榮航空最重要且不可妥協的核心價值，我們將安全理念深植於每位員工的DNA中，使團隊致力為每位選擇長榮航空的旅客提供最高等級的安全保障。此次獲得AirlineRatings.com授予『7-Star PLUS』安全評級，是對整體專業團隊的肯定，未來長榮航空會持續投注百分之百的努力，為旅客打造更安全舒適的旅程。」

AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七星等級評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，長榮航空已連續13年獲此殊榮，此次進階版的「7-Star PLUS」是在既有七星等級安全評等基礎上，更進一步的升級認證，主要由AirlineRatings.com團隊執行航班匿名查核，真實反映乘客實際搭乘體驗，確認在所有項目指標均能一致展現穩定且卓越的表現。

長榮航空除了獲得AirlineRatings.com「7-Star PLUS」榮譽外，也獲得該機構評選為「全球十大最安全航空公司-第8名」，以及連續11年榮獲SKYTRAX給予「五星級航空(5-Star Airline)」最高認證，長榮航空會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

長榮航空此次榮獲AirlineRatings.com頒發「7-Star PLUS」榮譽肯定長榮航空在飛航安全管理上的實力與專業。圖／長榮航提供