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AI堵大陸船隻 七國際商港全建置入侵偵測系統

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣港務公司邁向智慧港口，透過AI防堵中國船隻侵入我國港域。記者孟嘉美／攝影
台灣港務公司邁向智慧港口，透過AI防堵中國船隻侵入我國港域。記者孟嘉美／攝影

中國船隻入侵我國領海時有所聞，台灣港務公司為加強安全防護，考量商港為我國重要門戶，在全台七大國際商港建置「堤口不明船舶入侵偵測系統」，偵測到未知船舶，就能在堤口聯合海巡及港警攔截。透過AI提升堤口防護機制，讓堤口管理能更防範未然。

港務公司表示，過去傳統港口管制多仰賴船舶交通服務（VTS，Vessel Traffic Service）管制員人工監控，易受限於目視範圍侷限與無線電通報時差限制。如今智慧港口導入「AI主動告警機制」，將AI船舶影像辨識與船舶自動識別系統（AIS）技術融合，建立智慧巡檢機制。

透過信號台制高點配置高解析度槍型攝影機、球形攝影機及熱影像監控攝影機，利用多元感測技術與AI運算，達成全天候、無死角監控，可精準捕捉並分析不明船舶軌跡，一旦偵測到非法入侵或異常航行情事，便會發布即時自動告警，透過數據串接啟動跨單位聯防協作機制。

相關技術於20240年高雄港一港口搶先試辦。在今年一月蘇澳港及台北港建置完成後，全台七大國際商港，都已建置完畢。

港務公司表示，目前我國漁船皆會輔導裝置AIS，過去發生船舶、遊艇侵入堤口，往往都是因為颱風前進港避難，或外籍遊艇不清楚我國規範。實施至今，系統皆正常運作，通報的情形並不是非常頻繁。

AI

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