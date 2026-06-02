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4台人伊波拉疫區返台 羅一鈞：1人發燒採檢陰性

中央社／ 台北2日電
疾管署署長羅一鈞。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
疾管署署長羅一鈞。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

嚴防伊波拉病毒，5月27日起自民主剛果、烏干達入境者須配合自主健康管理21天。疾管署羅一鈞今天說，已開出4張敬告單，其中1人入境隔天輕微發燒，採檢陰性、排除感染。

剛果民主共和國（DRC）疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署今天例行疫報說明最新監測情況，迄至5月31日累計321例確定病例（48例死亡、6例康復），目前尚有220例待確認疑似病例。

而鄰近的烏干達疫情也需當心，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，迄至5月31日，累計9例確定病例（1例死亡），與跨境移動與醫療照護暴露有關。

疾管署在短短近期二度提升防疫措施，5月27日先宣布自剛果民主共和國（DRC）與烏干達兩國入境旅客不但必須到檢疫站報到進行健康評估，也須配合「自主健康管理21天」之後，自6月2日零時起更全面暫停兩國居民入境台灣，為期90天。

羅一鈞表示，5月27日實施「自主健康管理21天」新措施以來，有4名國人被開立通知單，2人自烏干達入境，2人自剛果民主共和國入境，旅遊或工作原因都有，目前均在住家進行自主健康管理。

羅一鈞說，其中有1人在入境隔天即出現輕微發燒，被轉送醫院及採檢，伊波拉病毒檢驗陰性、排除感染，今天出院；由於當地正值雨季，瘧疾或其他細菌性呼吸道疾病亦盛行，一旦有類似症狀，可能無法第一時間判斷，都需要PCR檢驗來排除，需要花心思確認。

羅一鈞強調，這4名國人都會完整進行自主健康管理21天，必須每天上系統回報有無症狀，每天量測2次體溫，衛生單位也會主動追蹤，確保沒有需要後送採檢的狀況。

伊波拉 羅一鈞 疾管署

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