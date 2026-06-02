台灣芒果好吃到讓南韓人想住下來 韓企CR商社簽約下單

台灣芒果在日本、韓國等國際市場很受歡迎，近日已進入產季，在農業部農糧署輔導推動下，雲林漢光農產企業今與韓國CR商企業簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，初期預計出口200噸台灣芒果以及農產品，韓國CR商社社長洪昌來表示，「好吃到讓人想住在台灣」。

韓國CR商社社長洪昌來、漢光農業生技公司總經理廖健凱今在農糧署果樹及花卉產業組長范國慶等人見證下，簽訂「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」宣示共同拓展韓國市場預計出口200噸台灣芒果以及農產品銷往韓國。洪昌來說，韓國人很喜歡吃芒果，尤其台灣芒果「好吃到讓人想住在台灣」，預計在百貨、超市等通路上架。

韓國政府為穩定民生物價，近年針對部分進口水果及季節性農產品實施階段性關稅優惠措施，其中台灣芒果關稅至6月30日前，由原本30％大幅調降至5％，大幅提升台灣芒果在韓國市場的價格競爭力，帶動韓國業者採購需求。

范國慶說，今年全台芒果產量約在16萬公噸，產量與價格與往年差不多，目前已外銷約440噸，其中42％輸往韓國，未來農業部將持續協助拓展國際市場。

廖健凱表示，台灣芒果甜度高、果肉細緻、果香濃郁，在國際市場獲得好評，漢光從產地管理、冷鏈物流及品質驗證機制，已建構穩定且高品質的外銷供應鏈體系，此次合作有別於過去仰賴貿易商整合出口的模式，由台灣農產企業直接對接韓國進口商與銷售通路，象徵台灣農產品外銷模式邁向品牌化與國際化。

雲林漢光農產企業今與韓國CR商企業簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，初期預計出口200噸台灣芒果以及農產品。記者陳雅玲／攝影

漢光農業生技公司總經理廖健凱表示，漢光從產地管理、冷鏈物流及品質驗證機制，已建構穩定且高品質的外銷供應鏈體系。記者陳雅玲／攝影

雲林漢光農產企業今與韓國CR商企業簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，初期預計出口200噸台灣芒果以及農產品，漢光農業生技公司總經理廖健凱為韓方導覽產線。記者陳雅玲／攝影

雲林漢光農產企業今與韓國CR商企業簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，初期預計出口200噸台灣芒果以及農產品。記者陳雅玲／攝影