國內腸病毒疫情升溫…越南疫情暴增2.5倍 疾管署：暑假出國罹病風險增

國內腸病毒疫情升溫，疾管署今公布上周腸病毒門急診就診人次，達5573人次，雖尚未達流行期的指標，但已連續上升，目前社區流行病毒株以克沙奇A6型為主，其次為克沙奇A4型及腸病毒D68型。疾管署副署長曾淑慧表示，除了台灣的腸病毒疫情升溫，越南等鄰近國家的腸病毒疫情也有上升趨勢，呼籲民眾出國也應提高警覺。

衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，今年截至目前為止，國內累計四例腸病毒重症病例，包括兩例感染腸病毒D68型、一例克沙奇A4型及一例克沙奇A16型，其中一名感染克沙奇A4型患者不幸死亡。雖然重症數低於去年同期，但已高於2022年至2024年同期水準，不可掉以輕心。

國際腸病毒疫情監測，以「越南」的疫情最受關注。郭宏偉說，今年前四個月已累計超過3.4萬例病例、造成八人死亡，病例數較去年同期暴增2.5倍，其中超過九成患者為一至五歲幼童。胡志明市疫情持續升溫，近期流行病毒株以腸病毒71型C1亞型為主，占比超過一半。

郭宏偉提醒，今年正值越南每三年一次的流行周期，疫情仍有持續攀升可能。中國大陸今年累計腸病毒病例已超過20萬例，泰國則突破1.2萬例，日本、南韓、新加坡及香港近期疫情也呈上升趨勢。