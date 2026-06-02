阿里山林鐵新列車「森里號」出軌 影響定期列車314名乘客

阿里山林業鐵路新款列車「森里號」今天進行試運轉時，上午10時17分行經本線43.1公里水社寮路段發生出軌事故，所幸未造成人員傷亡，林鐵及文資處立即派員至現場搶修，中午12時22分完成復軌作業，導致上、下行共4班阿里山號定期列車停駛，影響旅客314人。

林鐵及文資處表示，森里號今天試運轉時發生出軌事故，經人員全力搶修，中午12時22分完成復軌作業，初步排除人員傷亡，也沒有重大設備損壞情形，但仍將進一步釐清事故原因；目前已暫停森里號試運轉作業，要求廠商釐清出軌原因，提出改善對策。

嘉義車站上午9時開往十字路車站列車，行駛至梨園寮站後退回嘉義，乘客共102人；上午10時開往阿里山車站列車，改由遊覽車自竹崎站接駁75名旅客至阿里山車站；另11時50分由阿里山車站開往嘉義車站列車，改由遊覽車接駁67名旅客下山，受影響旅客可於1年內申請退費。

阿里山林業鐵路新列車「森里號」今早試運轉時發生出軌意外。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路新列車「森里號」今早試運轉時發生出軌意外。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路新列車「森里號」今早試運轉時發生出軌意外。圖／林鐵及文資處提供