獨／月台沒拆引誤會…台鐵車長車門開錯邊 乘客怨行程受影響

台鐵1142號次區間車今（2）日上午停靠內壢站時，因列車長開錯側車門，導致旅客下錯月台而無法離開，雖然站員立刻開啟停用側樓梯供旅客使用，但仍有旅客抱怨行程受到影響。

為配合桃園鐵路地下化工程，台鐵內壢段於四月底利用夜間非營運時段，順利完成臨時軌切換作業。工程完工後，內壢站之營運模式由原兩座月台，暫時調整為單一島式月台供南下及北上列車共同停靠。因此，現行列車進站時兩側均設有月台結構，其中右側為實際乘車月台，左側則為尚未拆除且已封閉停用之舊月台。

1142號次區間車車長因一時不察，誤開靠停用月台之左側車門，雖隨即開啟右側車門供旅客上下車，然有部分旅客已往舊月台之離站樓梯移動。車站立即派員引導在停用月台之旅客，並開啟停用側樓梯，供旅客使用。

台鐵回應，該次車車長未依規定落實執行停車時確認停車位置，除依規定記點外，並責該車班組召開檢討會，再加強車長教育訓練，避免再次發生此類錯誤。對於本次旅客下錯月台造成不便，台鐵公司深致歉忱。