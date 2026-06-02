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全台26家部立醫院醫療品質改善競賽 苗栗醫院脫穎而出獲優等獎肯定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第22屆部立醫院醫療品質改善發表競賽，苗栗醫院以「降低住院病人胸、腹水穿刺檢查送檢異常發生率」專題獲優等獎。圖／衛福部苗栗醫院提供
第22屆部立醫院醫療品質改善發表競賽，苗栗醫院以「降低住院病人胸、腹水穿刺檢查送檢異常發生率」專題獲優等獎。圖／衛福部苗栗醫院提供

衛福部苗栗醫院深耕醫療品質改善文化，以品管圈（QCC）精神結合跨團隊合作，積極提升病人安全與醫療照護品質，最近在第22屆部立醫院醫療品質改善發表競賽，以「降低住院病人胸、腹水穿刺檢查送檢異常發生率」專題，榮獲優等肯定。

部苗指出，衛福部主辦的這項競賽由部立桃園醫院承辦，集結全台26家部立醫院優秀醫療團隊同場交流，苗栗醫院榮獲「優等獎」肯定，展現苗醫持續推動品質改善與精進醫療服務的卓越成果。

院方表示，部立醫院長年肩負公立醫療使命，是國家健康照護體系的最堅實後盾，除提供民眾優質且兼具公眾利益的醫療服務，更持續推動醫療品質提升與病人安全，醫療品質改善發表競賽至今已邁入第22屆，成為部立醫院體系重要的交流平台，各院透過發表品質改善成果，相互觀摩學習，持續深化醫療品質文化。

苗栗醫今年由5AB病房與生理功能室團隊代表參賽，以「降低住院病人胸、腹水穿刺檢查送檢異常發生率」為主題，結合醫師、護理、檢驗等跨團隊共同合作，運用品管圈QCC及PDCA循環管理精神，針對胸、腹水穿刺檢查送檢流程進行系統性優化。團隊透過流程盤點、作業標準化及資訊化管理，建立完整且一致的送檢機制，並同步推動教育訓練、雙人查核制度、檢體量標準化及跨單位作業整合，盼全面提升臨床作業品質與效率。

團隊並導入資訊系統提醒與防錯機制，建立送檢清單與持續追蹤模式，透過制度化管理強化臨床照護安全，提升醫護同仁對送檢流程之熟悉度與執行一致性，整體改善成果顯著。

苗醫院長徐國芳表示，醫療品質改善沒有終點，苗醫長期致力推動品管圈活動，鼓勵同仁從日常臨床作業中發掘問題、提出改善方案，透過團隊合作與持續精進，希望將品質管理落實於每項醫療服務。未來將持續深化品質改善文化，並將成功經驗推廣至更多臨床照護流程，持續優化醫療作業品質，打造更安全、更優質的醫療照護環境，守護病人健康與就醫安全。

第22屆部立醫院醫療品質改善發表競賽，苗栗醫院以「降低住院病人胸、腹水穿刺檢查送檢異常發生率」專題獲優等獎。圖／衛福部苗栗醫院提供
第22屆部立醫院醫療品質改善發表競賽，苗栗醫院以「降低住院病人胸、腹水穿刺檢查送檢異常發生率」專題獲優等獎。圖／衛福部苗栗醫院提供

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