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中榮神經外科被罰停止住院3個月 醫憂波及急重症患者

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總今表示，將向健保署申請「抵扣停約」以換取住院不暫停。圖／取自台中榮總網站
台中榮總今表示，將向健保署申請「抵扣停約」以換取住院不暫停。圖／取自台中榮總網站

台中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁日前因涉嫌容留廠商在手術室代刀，被檢察官依法起訴。健保署於是依不實申領診察費及手術費，裁罰該院神經外科住院業務自8月起停約3個月。兩主任也因不實申領診察費及手術費，處罰兩人自8月起分別停約3個月及1個月。

台中榮總今表示，將向健保署申請「抵扣停約」以換取住院不暫停，不會影響病患權益。中榮說，「抵扣停約」也就是選擇以回溯方式，繳回前一年度的3個月向健保申報的醫療費用，換取不暫停神外住院業務，金額尚在計算中，「一定會維護病人的就醫權益」。

據了解，兩名科主任因涉嫌容留廠商在手術室代刀，幫13名患者代刀，並隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費14萬多元，依「健保醫事服務機構特約及管理辦法」，若不實申報健保達14萬元以上，可停約3個月，裁處中榮自8月起停止3個月等處分，並追回不當申報費用及開罰共80多萬。

台中榮總表示，醫院上月底收到處分書，目前正研議是否申覆。也正向健保署申請抵扣停約，不會暫停住院業務，不會影響民眾醫療權益。

不過，該院神經醫學中心醫師認為，健保署此舉若真的執行，將波及要接受重大或特殊技術手術的病人，以及第一時間送至該院急診的急重症病人，以及因他科住院突發腦出血的患者，影響重大，不可不慎。

台中榮總 健保署 健保 神經外科

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