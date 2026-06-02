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國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

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國內爆麻疹群聚！ 北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報中公布，新增1例麻疹本土病例。記者廖靜清／攝影
衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報中公布，新增1例麻疹本土病例。記者廖靜清／攝影

國內爆發麻疹群聚事件，衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報中公布，新增1例本土病例，為北部20多歲男性，於5月26日發病，指標個案為上周公布之30多歲泰國移入病例，研判為一起群聚，已匡列接觸491人，預計監測至6月16日。

郭宏偉說，今年麻疹已累計11例，低於去年同期43例的病例數，其中3例國內感染，均為群聚相關個案，另8例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯、日本及泰國各1例。

郭宏偉表示，全球麻疹疫情持續，鄰近日本今年累計498例，已逾去年全年265例的病例數，近3周增幅趨緩，以東京都、神奈川縣及埼玉縣病例數為多，孟加拉疫情持續，近期每日約增1300餘例，今年3月爆發疫情迄今累計報告7萬936例病例，585例相關死亡病例，以達卡地區最為嚴峻。

疾管署指出，麻疹傳染力強，可經由空氣傳播，如與確診個案有相關接觸史，或經地方衛生局通知受匡列為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所列相關規定，確實做好健康監測及防護措施，出現疑似症狀即應戴上口罩，盡快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫。

依照傳染病防治法，接觸者如未遵守自主健康管理規範者，可依第48條及同法第67條規定，可處新台幣6至30萬元罰鍰。疾管署也請醫師提高警覺，因麻疹初期症狀通常不具特異性，於病人就醫時，落實詢問旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚等，加強疑似個案診斷與通報。

疾管署指出，目前接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，目前國內公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗儲備量充足。

疾管署公布，全球麻疹疫情持續，其傳染力極強，民眾應落實個人防護。記者廖靜清／攝影
疾管署公布，全球麻疹疫情持續，其傳染力極強，民眾應落實個人防護。記者廖靜清／攝影

麻疹 疫情 泰國

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